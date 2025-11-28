Майбутнє Стівa Віткоффа, який обіймає посаду головного спецпосланця Дональда Трампа, опинилося під питанням після того, як він потрапив у центр скандалу через свою телефонну розмову з Юрієм Ушаковим, помічником президента Росії з питань зовнішньої політики. У розмові, оприлюдненій виданням Bloomberg, йшлося про розробку американського мирного плану, а деякі експерти зауважують, що це може підірвати шанси на успішні переговори.

Фото: з відкритих джерел

Проте колишня головна радниця Білого дому з питань Росії Фіона Гілл зазначила, що для Трампа витік цієї розмови навряд чи стане несподіванкою. За її словами, така поведінка Віткоффа відповідає стилю самого Трампа, який відомий своєю нетрадиційною дипломатією та прямими контактами з іншими державами. "Я не вважаю, що Трамп здивується діям Віткоффа, адже він сам діє подібним чином", — зазначила Гілл у коментарі The Telegraph.

Ця розмова дозволяє громадськості краще зрозуміти особливості підходу Віткоффа до ведення переговорів із Росією та його тісні контакти з російськими колегами. Результатом його дій став 28-пунктний мирний план, який критики розцінюють як документ, що більше відповідає інтересам Кремля, ніж України. Гілл підкреслила, що такий план швидше схожий на перелік бажань іншої сторони, ніж на справжні переговори.

За її словами, під час дипломатичних переговорів зазвичай прагнуть досягти певних поступок від опонента. "Трамп використовував подібну тактику ще під час своєї першої адміністрації", — додала Гілл. Вона також зазначила, що суперечливий мирний план міг виникнути як спроба заспокоїти Трампа після того, як його вимога до України укласти угоду до Дня подяки змусила всіх інших сторін працювати у напруженому режимі.

