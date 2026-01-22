Виткофф и Кушнер начали встречу в Кремле: первые подробности

Вечером 22 января в Кремле началась встреча спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным.

Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Фото: из открытых источников

Пропагандистские издания РФ со ссылкой на заявление Кремля пишут, что Владимир Путин начал встречу с американскими представителями по завершению войны в Украине.

Во встрече Путина с Виткоффом и Кушнером также принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев.

Как сообщал портал "Комментарии", государства, которые могут войти в так называемый Совет мира, инициированный президентом США Дональдом Трампом, могут участвовать в контроле за соблюдением режима прекращения огня между Украиной и Россией.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с представителями медиа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава государства подтвердил, что Украину уже пригласили присоединиться к этой инициативе. По словам Зеленского, еще в украинском мирном плане из 20 пунктов предполагалось создание механизмов безопасности и контроля за первым этапом урегулирования – прекращением боевых действий.

Как писал ранее портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский выступил с жесткой речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе, подверг критике позицию Европы по безопасности и реагированию на российскую агрессию. По его словам, через год в ЕС так и не сделали системных шагов, чтобы научиться реально защищать себя. Владимир Зеленский начал выступление на форуме в Давосе, вспомнив свою речь в то время и указал, что за это время в Европе не произошло изменений.