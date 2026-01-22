Віткофф і Кушнер розпочали зустріч в Кремлі: перші подробиці

Увечері 22 січня в Кремлі розпочалася зустріч спецпредставників президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним.

Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Фото: з відкритих джерел

Пропагандистські видання РФ із посиланням на заяву Кремля, пишуть, що Володимир Путін розпочав зустріч з американськими представниками щодо завершення війни в Україні.

У зустрічі Путіна з Віткоффом і Кушнером також беруть участь помічник президента РФ Юрій Ушаков і спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв.

Як повідомляв портал "Коментарі", держави, які можуть увійти до так званої Ради миру, ініційованої президентом США Дональдом Трампом, потенційно можуть брати участь у контролі за дотриманням режиму припинення вогню між Україною та Росією.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками медіа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Глава держави підтвердив, що Україну вже запросили долучитися до цієї ініціативи. За словами Зеленського, ще в українському мирному плані з 20 пунктів передбачалося створення механізмів безпеки та контролю за першим етапом врегулювання — припиненням бойових дій.

Як писав раніше портал "Коментарі", президент України Володимир Зеленський виступив із жорсткою промовою на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, піддавши критиці позицію Європи щодо безпеки та реагування на російську агресію. За його словами, за рік в ЄС так і не зробили системних кроків, щоб навчитися реально захищати себе. Володимир Зеленський почав виступ на форумі в Давосі згадавши свою тогорічну промову та вказав, що за цей час в Європі не відбулося змін.