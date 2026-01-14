Виткофф и Кушнер планируют новый визит к Путину: что известно о переговорах по Украине

Спецпосланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер рассматривают возможность нового визита в Москву для встречи с главой Кремля Владимиром Путиным. Главной темой переговоров может стать мирное соглашение по прекращению войны России против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Виткофф и Кушнер планируют новый визит к Путину. Фото из открытых источников

По данным агентства, поездка Виткоффа и Кушнера обсуждается на фоне попыток администрации Дональда Трампа активизировать дипломатические усилия и продвинуть переговорный процесс. Как пишет Bloomberg, встреча может состояться уже в этом месяце, однако источники отмечают, что окончательное решение еще не принято, а график остается нестабильным.

Среди факторов, которые могут повлиять на сроки встречи представителей Трампа с Путиным, называют обострение ситуации в Иране, где продолжаются масштабные протесты. Однако, по словам одного из источников, остается непонятным, насколько Путину интересны эти переговоры по поводу попытки закончить войну в Украине. Именно отсутствие четкого сигнала со стороны Москвы остается основным препятствием для определения даты визита.

Представитель администрации заявил, что официально такая встреча пока не запланирована. Кремль со своей стороны не ответил на запрос журналистов. Если встреча состоится, Путину могут представить обновленный 20-пунктный план мирного урегулирования, подготовленный с участием представителей Украины и США.

Предыдущие попытки диалога не дали прорыва. В декабре Виткофф и Кушнер уже посещали Москву, где почти пятичасовые переговоры завершились без результатов. В общем, Виткофф встречался с Путиным в России шесть раз в течение прошлого года.

