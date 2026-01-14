logo_ukra

Головна Новини Світ США Віткофф і Кушнер планують новий візит до Путіна: що відомо про переговори по Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Віткофф і Кушнер планують новий візит до Путіна: що відомо про переговори по Україні

Посланці Трампа можуть знову поїхати до Москви для переговорів із Путіним щодо завершення війни в Україні.

14 січня 2026, 11:15
Автор:
avatar

Slava Kot

Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер розглядають можливість нового візиту до Москви для зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним. Головною темою переговорів може стати мирна угода щодо припинення війни Росії проти України. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

Віткофф і Кушнер планують новий візит до Путіна: що відомо про переговори по Україні

Віткофф і Кушнер планують новий візит до Путіна. Фото з відкритих джерел

За даними агентства, поїздка Віткоффа та Кушнера обговорюється на тлі спроб адміністрації Дональда Трампа активізувати дипломатичні зусилля та просунути переговорний процес. Як пише Bloomberg, зустріч може відбутися вже цього місяця, однак джерела наголошують, що остаточне рішення ще не ухвалене, а графік залишається нестабільним. 

Серед факторів, які можуть вплинути на терміни для зустрічі представників Трампа з Путіним, називають загострення ситуації в Ірані, де тривають масштабні протести. Однак, за словами одно з джерел, залишається незрозумілим, наскільки Путіну цікаві ці переговори щодо спроби закінчити війну в Україні. Саме відсутність чіткого сигналу з боку Москви залишається головною перешкодою для визначення дати візиту.

Представник адміністрації заявив, що офіційно така зустріч поки не запланована. Кремль, зі свого боку, не відповів на запит журналістів. Якщо зустріч відбудеться, то Путіну можуть представити оновлений 20-пунктний план мирного врегулювання, підготовлений за участю представників України та США. 

Попередні спроби діалогу не дали прориву. У грудні Віткофф і Кушнер уже відвідували Москву, де майже п’ятигодинні переговори завершилися без результатів. Загалом Віткофф зустрічався з Путіним у Росії шість разів протягом минулого року.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський очікує відповіді Путіна на мирний план.

Також "Коментарі" писали, що у США виступили з новими погрозами Путіну після розмови з Зеленським.



Джерело: https://www.bloomberg.com/europe
