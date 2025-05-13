Виткофф назвал главные темы переговоров Украины и России под ультиматумом Трампа

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что главными темами переговоров между Украиной и Россией станут вопросы территорий, доступ Украины к Черному морю и использование Запорожской АЭС. По его словам, Трамп в ультимативном тоне потребовал от обеих стран идти на прямые переговоры.

Стив Виткофф. Фото: Reuters

Стив Виткофф в интервью Breitbart заявил, что Трамп требует прямых переговоров между Украиной и Россией. Если они не состоятся, Соединенные Штаты готовы выйти из переговорного процесса по попыткам закончить войну в Украине.

По словам спецпосланника Трампа, существует несколько основных тем для переговоров Украины и России, в частности, речь идет о доступе Украины к Днепру и Черному морю, вопросу временно оккупированных территорий и контролю над Запорожской атомной электростанцией.

Виткофф заявил, что возможное предстоящее мирное соглашение между Украиной и Россией не может существовать без одобрения российского диктатора Владимира Путина. Также, по словам представителя Трампа, он обсуждал вопросы войны в Украине не только с Киевом и Москвой, но и с советниками по нацбезопасности из Франции, Великобритании, Италии и Германии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заявил о важной встрече Украины и России.

Также "Комментарии" писали, что глава МИД Украины Андрей Сибига объявил о последствиях для российского диктатора Владимира Путина, если Россия откажется от перемирия. По его словам, это касается как новых санкций против России, так и дополнительной военной международной помощи для усиления украинской армии.