Спецпосланник Трампа Стив Виткофф после появления в СМИ информации о новом плане по прекращению войны в Украине заявил, что журналист издания Axios, вероятно, "получил это" от К.А.

Стив Виткофф (фото из открытых источников)

Примечательно, что Виткофф вскоре удалил свое сообщение в сервисе микроблогов Х, что может свидетельствовать о том, что американский политик случайно обнародовал личное сообщение. Одним из первых на этот твит обратил внимание журналист Майкл Вайс.

Виткофф оставил свой комментарий в ответ на сообщение журналиста Axios Барака Равида, который поделился материалом по поводу нового плана завершения войны. "Видимо, он получил это от К", — написал Виткофф. Западные журналисты предполагают, что под литературой К он имел в виду российского переговорщика Кирилла Дмитриева.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что глава МИД Финляндии Элина Валтонен прокомментировала обнародованный в СМИ "мирный план" США по прекращению войны в Украине, сообщает Yle. Министр подчеркнула, что если идеи по плану отвечают тому, как их подают СМИ, они неприемлемы для Украины и ее европейских союзников.

"Похоже, что этот план писали в Москве. Он полностью игнорирует Устав ООН", — подчеркнула Валтонен.

Она добавила, что Финляндия стремится к справедливому и длительному миру в Украине, и работает над этим уже более четырех лет. Министр также отметила, что не получала никакой официальной информации о возможных договоренностях ни от США, ни от Украины. Ранее издание Politico сообщило, что Соединенные Штаты могут в ближайшее время представить рамочное соглашение Украины по завершению войны с Россией. По информации СМИ, бывший президент США Трамп направил в Киев представителей Пентагона, чтобы возобновить переговоры. Агентство Reuters также писало, что Украина получила от США сигналы по предложениям по соглашению, но без непосредственного участия в обсуждениях.

