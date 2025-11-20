Спецпосланець Трампа Стів Віткофф після появи в ЗМІ інформації про новий план щодо припинення війни в Україні заявив, що журналіст видання Axios, ймовірно, "отримав це" від К.

Стів Віткофф (фото з відкритих джерел)

Помітно, що Віткофф невдовзі видалив свій допис у сервісі мікроблогів Х, що може свідчити про те, що американський політик випадково оприлюднив приватне повідомлення. Одним із перших на цей твіт звернув увагу журналіст Майкл Вайс.

Віткофф залишив свій коментар у відповідь на допис журналіста Axios Барака Равида, який поділився матеріалом щодо нового плану завершення війни. "Мабуть, він отримав це від К", — написав Віткофф. Західні журналісти припускають, що під літературою К він мав на увазі російського парламентера Кирила Дмитрієва.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен прокоментувала оприлюднений у ЗМІ "мирний план" США щодо припинення війни в Україні, повідомляє Yle. Міністерка наголосила, що якщо ідеї з плану відповідають тому, як їх подають ЗМІ, вони є неприйнятними для України та її європейських союзників.

"Схоже, ніби цей план писали в Москві. Він повністю ігнорує Статут ООН", – підкреслила Валтонен.

Вона додала, що Фінляндія прагне справедливого та тривалого миру в Україні, і працює над цим вже понад чотири роки. Міністерка також зауважила, що не отримувала жодної офіційної інформації щодо можливих домовленостей ані від США, ані від України. Раніше видання Politico повідомило, що Сполучені Штати можуть найближчим часом представити рамкову угоду Україні для завершення війни з Росією. За інформацією ЗМІ, колишній президент США Трамп направив до Києва представників Пентагону, щоб поновити переговори. Агентство Reuters також писало, що Україна отримала від США сигнали щодо пропозицій по угоді, але без безпосередньої участі у обговореннях.

