Визит Зеленского в США: Гаррис потребовала от него плана на случай его захвата в плен или гибели

Перед полномасштабным вторжением России в Украину нынешняя кандидатка в президенты США, вице-президент страны Камала Гаррис призвала президента Украины Владимира Зеленского разработать план передачи власти, который обеспечивал бы стабильность в случае его захвата в плен или убийства. Об этом рассказал заместитель редактора The Washington Post Боб Вудворд в своей новой книге.

Камала Гаррис (фото из открытых источников)

Вудворд также сообщает, что Гаррис пыталась подтолкнуть президента Франции Эммануэля Макрона к активным действиям осенью 2021 года, готовясь к тому, что по данным разведки США будет значительным военным актом России против Украины.

Автор книги сравнивает провал разведки США в Афганистане с "прекрасным пониманием" американских разведчиков относительно планов России накануне ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. По словам Вудворда, "самая деликатная" дипломатия президента США Джо Байдена заключалась в попытке предотвратить ядерный удар со стороны РФ.

"Осенью 2022 года этот вариант казался реальным, поскольку американские спецслужбы сообщили, что Путин серьезно рассматривал возможность применения тактического ядерного оружия — в одночасье оценив вероятность этого в 50 процентов. Особенно неистовые попытки вернуть Москву с края пропасти произошли в октябре того года, когда Россия , казалось, закладывала основу для эскалации, обвиняя Украину в подготовке взорвать грязную бомбу", — говорится в книге.

По мнению Вудворда, именно благодаря активной и скоординированной дипломатии удалось предотвратить худшее развитие событий в тот период.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что накануне встречи с Зеленским Гаррис сделала заявление об Украине. Вице-президент США и кандидат в президенты США Камала Гаррис напомнила о непреклонной приверженности украинскому народу перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая запланирована на следующую неделю.