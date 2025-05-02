Вместо Вэнса в игру вступает Рубио: что теперь ждет Россию и Путина

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Ткачик Олеся
В течение первых сто дней президентства Дональд Трамп слушал своего вице-президента Джей Ди Вэнса и мило вел переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, говорит российский оппозиционный журналист Иван Яковина.
Марко Рубио
Теперь, по его мнению, в дело вступает госсекретарь Марко Рубио с его угрозами "калечащих" санкций и прочими штучками.
При этом журналист считает, что если у него получится принудить Путина к миру, шансы на то, что он станет преемником Трампа в 2028 году существенно возрастут, так как остановить войну в Европе — это вполне себе президентского уровня достижение.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых ограничений против Москвы из-за затягивания войны в Украине. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, команда экспертов подготовила несколько сценариев действий для президента Дональда Трампа, предполагающих усиление экономического давления на Россию. Решение еще не принято, поскольку продолжаются дипломатические консультации.
Издание подчеркивает, что Украина и ее союзники призывают Белый дом ужесточить санкции, в том числе в сфере энергетики, чтобы заставить Кремль согласиться на перемирие на условиях, предложенных Трампом.
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