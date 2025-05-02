Вместо Вэнса в игру вступает Рубио: что теперь ждет Россию и Путина

В течение первых сто дней президентства Дональд Трамп слушал своего вице-президента Джей Ди Вэнса и мило вел переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, говорит российский оппозиционный журналист Иван Яковина.

Марко Рубио

"Был "найс" по отношению к Путину: вел прямые переговоры, выполнял любые желания, давил на Киев – все, лишь бы добиться перемирия. Не получилось: Путин сел ему на голову и сказал, что ему всего этого мало", — говорит Яковина.

Теперь, по его мнению, в дело вступает госсекретарь Марко Рубио с его угрозами "калечащих" санкций и прочими штучками.

"Крепкие пи*дюлины традиционно намного более веские аргументы для Кремля, чем всякие приятности. Поэтому шансы на успех у Марко есть", — говорит Яковина.

При этом журналист считает, что если у него получится принудить Путина к миру, шансы на то, что он станет преемником Трампа в 2028 году существенно возрастут, так как остановить войну в Европе — это вполне себе президентского уровня достижение.

"То есть мотивация у Марко имеется. Найдутся ли яйца реализовать задуманное", — добавил журналист.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых ограничений против Москвы из-за затягивания войны в Украине. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, команда экспертов подготовила несколько сценариев действий для президента Дональда Трампа, предполагающих усиление экономического давления на Россию. Решение еще не принято, поскольку продолжаются дипломатические консультации.

Издание подчеркивает, что Украина и ее союзники призывают Белый дом ужесточить санкции, в том числе в сфере энергетики, чтобы заставить Кремль согласиться на перемирие на условиях, предложенных Трампом.



