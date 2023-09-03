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Внезапная отставка министра обороны Британии: СМИ выяснили, кто мог "подтолкнуть" Воллеса к увольнению

Бывший глава Минобороны Британии обвиняется в дипломатическом скандале по поводу оборонных закупок с Вашингтоном

сегодня, 18:38
Автор:
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Лиля Воробьева
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Дипломатический скандал, который спровоцировал бывший министр обороны Британии Бен Уоллес, с правительством США через военные вертолеты. Предшествовал его внезапной отставке. Об этом пишет The Sanday Times .

Внезапная отставка министра обороны Британии: СМИ выяснили, кто мог "подтолкнуть" Воллеса к увольнению

Бен Уоллес (фото из открытых источников)

В материале говорится, что Уоллес угрожал Америке отменить оборонный заказ военных вертолетов для вооружения британских Сил спецназначения.


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Такое предупреждение в прошлом месяце Бен Уоллес сделал своему коллеге главе Пентагона. СМИ сообщают, еще это произошло до того, как правительства достигли договоренности по этому вопросу.

Это вызвало напряжение в дипломатических отношениях двух стран, послы США и Британии "нажали" на премьер-министра Британии и других членов правительства, чтобы вмешаться в ситуацию.

"Британские и американские послы заставили Даунинг-стрит вмешаться, пытаясь разрядить напряжение", — отмечает издание.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 31 августа министра обороны Великобритании Бен Уоллес обратился с официальным письмом к премьер-министру Риши Сунаку в котором известил свою отставку с должности. Сунак принял предложение Уоллеса.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала деятельность Бена Уоллеса, сыгравшего одну из ключевых ролей в поставках вооружения для Украины. В частности, Захарова вспомнила, что Британия предоставила Украине боеприпасы с обедненным ураном.

С другой стороны, украинский министр обороны положительно высказался о Бене Уоллесе и поблагодарил британский коллегу. "Его авторитет вдохновил другие страны присоединиться к помощи Украине", — написал в Twitter Алексей Резников. Также 31 августа стало известно, что новым министром обороны Великобритании станет Грант Шеппс.



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