Внимание США не только к Украине: куда продолжают активно перебрасывать свои войска

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Кравцев Сергей
На Ближнем Востоке еще есть время для дипломатии и вероятность предотвратить масштабную региональную войну. Тем не менее Вашингтон рассматривает все возможные варианты и активно готовится. Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Пэт Райдер.
Военные США. Фото: из открытых источников
Чиновник отметил, американские войска перебрасываются в зону ответственности Центрального командования США для миссии сдерживания.
В частности, Военно-воздушные силы перебросили в регион самолеты F-22 Raptor, а ВМС США перебрасывают туда авианосную ударную группу "Авраам Линкольн", в состав которой входят самолеты F-35C Lightning II. Кроме того, в регион перебрасывается подводная лодка с управляемым ракетным оружием USS Georgia.
Райдер отметил, что в целом сегодня на Ближнем Востоке находится около 40 тысяч американских военнослужащих.
Минобороны продолжает внимательно следить за ситуацией. Министр обороны Ллойд Остин почти ежедневно контактирует с министром обороны Израиля Йоавом Галантом и другими партнерами в регионе.
Во время последнего телефонного разговора с Галантом, Остин заверил в готовности США принять все возможные меры для защиты Израиля.
Глава Пентагона также отметил укрепление позиций и возможностей американских вооруженных сил на Ближнем Востоке в контексте эскалации региональной напряженности.
По его словам, Остин и Галант также обсудили израильские операции в Секторе Газа. Министр еще раз подчеркнул важность уменьшения вреда для гражданского населения.
Иран и поддерживаемые им группировки угрожали напасть на Израиль, и Райдер сказал, что США должны серьезно отнестись к этим угрозам.
По словам генерала, Соединенные Штаты стремятся предотвратить более широкую, региональную войну на Ближнем Востоке.
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