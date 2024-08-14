Внимание США не только к Украине: куда продолжают активно перебрасывать свои войска

На Ближнем Востоке еще есть время для дипломатии и вероятность предотвратить масштабную региональную войну. Тем не менее Вашингтон рассматривает все возможные варианты и активно готовится. Как передает портал "Комментарии", об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Пэт Райдер.

Военные США. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, американские войска перебрасываются в зону ответственности Центрального командования США для миссии сдерживания.

В частности, Военно-воздушные силы перебросили в регион самолеты F-22 Raptor, а ВМС США перебрасывают туда авианосную ударную группу "Авраам Линкольн", в состав которой входят самолеты F-35C Lightning II. Кроме того, в регион перебрасывается подводная лодка с управляемым ракетным оружием USS Georgia.

Райдер отметил, что в целом сегодня на Ближнем Востоке находится около 40 тысяч американских военнослужащих.

Минобороны продолжает внимательно следить за ситуацией. Министр обороны Ллойд Остин почти ежедневно контактирует с министром обороны Израиля Йоавом Галантом и другими партнерами в регионе.

"США по-прежнему сосредоточены на деэскалации напряженности в регионе, а также на обеспечении прекращения огня в рамках соглашения об освобождении заложников, чтобы вернуть всех заложников домой и положить конец войне в Секторе Газа", — сказал Райдер.

Во время последнего телефонного разговора с Галантом, Остин заверил в готовности США принять все возможные меры для защиты Израиля.

Глава Пентагона также отметил укрепление позиций и возможностей американских вооруженных сил на Ближнем Востоке в контексте эскалации региональной напряженности.

"Эти изменения в структуре Вооруженных сил США призваны улучшить защиту американских войск, усилить нашу поддержку защиты Израиля и обеспечить готовность Соединенных Штатов реагировать на самые разнообразные непредвиденные ситуации", — сказал Райдер.

По его словам, Остин и Галант также обсудили израильские операции в Секторе Газа. Министр еще раз подчеркнул важность уменьшения вреда для гражданского населения.

Иран и поддерживаемые им группировки угрожали напасть на Израиль, и Райдер сказал, что США должны серьезно отнестись к этим угрозам.

"Однако наше внимание сосредоточено на деэскалации напряженности, работе над обеспечением прекращения огня и возвращением заложников", — сказал пресс-секретарь.

По словам генерала, Соединенные Штаты стремятся предотвратить более широкую, региональную войну на Ближнем Востоке.

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