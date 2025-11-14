Внучка Трампа с треском провалилась на своем дебютном турнире по гольфу

Внучка президента США Дональда Трампа Кай Трамп финишировала последней во время своего дебютного турнира по гольфу. Об этом сообщает Fox News.

Кай Трамп (фото из открытых источников)

Кай Трамп заняла итоговое 461 место.

"Я сделала много хороших ударов — просто не туда", — так девушка прокомментировала свой результат.

В четверг, 13 ноября, она впервые приняла участие в женском турнире The Annika во Флориде, где соревновалась с ведущими гольфистками мира.

Перед началом соревнований Дональд Трамп посоветовал своей внучке просто наслаждаться игрой и не беспокоиться.

18-летняя Кай мечтает о карьере профессиональной гольфистки.

