Внучка Трампа з тріском провалилася на своєму дебютному турнірі з гольфу

Внучка президента США Дональда Трампа Кай Трамп фінішувала останньою під час свого дебютного турніру з гольфу. Про це повідомляє Fox News.

Кай Трамп (фото з відкритих джерел)

Кай Трамп посіла підсумкове 461 місце.

"Я зробила багато хороших ударів – просто не туди", – так дівчина прокоментувала свій результат.

У четвер, 13 листопада, вона вперше взяла участь у жіночому турнірі The Annika у Флориді, де змагалася з провідними гольфістками світу.

Перед початком змагань Дональд Трамп порадив своїй внучці просто насолоджуватися грою та не хвилюватися.

18-річна Кай мріє про кар’єру професійної гольфістки.

