Внучка Трампа з тріском провалилася на своєму дебютному турнірі з гольфу

Кай Трамп зайняла підсумкове 461 місце

14 листопада 2025, 21:50
Лиля Воробьева

Внучка президента США Дональда Трампа Кай Трамп фінішувала останньою під час свого дебютного турніру з гольфу. Про це повідомляє   Fox News.

Внучка Трампа з тріском провалилася на своєму дебютному турнірі з гольфу

Кай Трамп посіла підсумкове 461 місце.

"Я зробила багато хороших ударів – просто не туди", – так дівчина прокоментувала свій результат.

У четвер, 13 листопада, вона вперше взяла участь у жіночому турнірі The Annika у Флориді, де змагалася з провідними гольфістками світу.

Перед початком змагань Дональд Трамп порадив своїй внучці просто насолоджуватися грою та не хвилюватися.

18-річна Кай мріє про кар’єру професійної гольфістки.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що син Трампа образив Меланію Першою дружиною президента США Дональда Трампа, яка розірвала шлюб через його зради, була Івана Трамп. Вона народила йому трьох дітей. Їхній син Ерік вважає, що його батьки були "ідеальним уособленням пари", чим, на думку багатьох, образив Меланію.

 Ерік Трамп згадав головні досягнення своєї покійної матері. Середній син Дональда Трампа зробив заяву, яку чимало людей сприйняли як натяк на неповагу до мачухи Меланії. Порівнюючи її з покійною Іваною, він недвозначно дав зрозуміти, що нинішня дружина його батька не може зрівнятися з колишньою. Ерік назвав Дональда та Івану "втіленням ідеальної пари" й захоплено розповів про сильний характер та успіхи матері. Він підкреслив, що Івана була видатною жінкою — спортсменкою, моделлю та прикладом сили.

"Моя мама була дивовижною жінкою. Вона була олімпійською лижницею, подіумною моделлю. Вона була на обкладинках всіх журналів — Esquire сто разів, Vogue сто разів", — сказав Ерік Трамп.

 



