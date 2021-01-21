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Главная Новости Мир США Внук Байдена стал главной звездой во время инаугурационного концерта - смешное видео
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Внук Байдена стал главной звездой во время инаугурационного концерта - смешное видео

Маленький Бо Байден покорил сердца многих американцев

сегодня, 22:30
Автор:

Кириєнко Анна

В честь инаугурации Джо Байдена 20 января был устроен виртуальный концерт под названием Celebrating America ( "празднует Америка"). На концерте присутствовало много американских популярных звезд.

Внук Байдена стал главной звездой во время инаугурационного концерта - смешное видео

Маленький Байден радуется инаугурационному концерту. Фото: condenast-media.gcdn.co

Его Джо Байден вместе с семьей смотрели в стенах Овального кабинета Белого дома. Вся семья надела маски, кроме маленького внука президента Бо, которому исполнилось 8 месяцев.

Большую часть времени ребенок провел на руках у дедушки. В Бо было веселое настроение. Он улыбался, восторженно реагировал на певцов и приплясывал. Больше всего ему понравились исполнения Деми Ловато и Кэти Перри.

Бо вел себя вежливо и не капризничал.

Своим поведением мальчик рассмешил интернет-пользователей, которые уже успели заявить, что Бо — самая яркая звезда концерта и всей церемонии.

Напомним, что Бо — сын Хантера Байдена и его законной жены Мелиссы Коэн. Пара познакомилась еще в 2019 году. Мужчина и женщина были так влюбленны друг в друга, что поженились сразу спустя две недели после первой встречи.

Мальчика назвали в честь брата Хантера, который умер от рака.

Бывший президент США Дональд Трамп оставил письмо своему преемнику Джо Байдену в Овальном кабинете. Это одна из древних традиций, которую таки выполнил Трамп. О чем говорилось в письме, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывает, что США при президентстве Джо Байдена ждут серьезные изменения, реформы и изменение геополитики. Об этом заявил нумеролог Владислав Грицай, проанализировав дату рождения политика и дату инаугурации. Детали прогноза читайте здесь.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/video/index.html?ico=embedded
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