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Внутри Демпартии зреет бунт: кто против того, чтобы Харрис шла в президенты

Обама не поддержал кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США

сегодня, 16:30
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Кравцев Сергей

Бывший президент США Барак Обама, который имеет влиятельность внутри Демократической партии, не поддержал кандидатуру Камалы Харрис как кандидата на должность нового главы Белого дома. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает New York Post.

Внутри Демпартии зреет бунт: кто против того, чтобы Харрис шла в президенты

Вице-президент США Камала Харрис. Фото: Getty Images

Издание отмечает, якобы у Обамы есть свое виденье относительно того, кто должен стать кандидатом в президенты США от Демократической партии. По словам бывшего главы Белого дома, это должен быть "выдающейся кандидат". Но имя того, кто бы мог стать таким Барак Обама не называет.

"В ближайшие дни мы будем плавать в неизведанных водах. Но у меня есть чрезвычайная уверенность, что лидеры нашей партии смогут создать процесс, из которого выйдет выдающийся кандидат", — сказал Обама.

Журналисты отмечают, что некоторые демократы опасаются, что Харрис может еще больше уменьшить шансы партии противостоять 78-летнему Дональду Трампу на выборах 5 ноября.

"Я считаю, что видение Джо Байдена великодушной, процветающей и объединенной Америки, которая предоставляет возможности каждому, будет полностью продемонстрировано на съезде Демократической партии в августе. И я ожидаю, что каждый из нас будет готов нести это послание надежды и прогресса вперед в ноябре и далее", — отметил Обама.

Он подчеркнул, что вместе со своей женой Мишель выражает "любовь и благодарность" Джо Байдену и его супруге Джилл за то, что "они так умело и смело вели нас в эти опасные времена — и за их преданность идеалам свободы и равенства, на которых эта страна была основана".

Автор материала добавляет, что Обама остается одним из самых уважаемых лидеров среди демократов, и отсутствие его поддержки Харрис может повредить ее кандидатуре и косвенно поощрить новых кандидатов.

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