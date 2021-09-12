logo
Русский Українська

BTC/USD

46011.05

ETH/USD

3437.05

LTC/USD

182.96

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

32.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США Во Флориде граждан через суд заставят носить защитные маски
commentss НОВОСТИ Все новости

Во Флориде граждан через суд заставят носить защитные маски

Те, кто поддерживает рекомендацию относительно обязательного ношения масок, собираются теперь подать апелляцию в Верховный суд Флориды

сегодня, 15:26
Автор:

Ольга Чародий

Апелляционный суд штата Флорида аннулировал решение суда низшей инстанции, тем самым признав законным решение губернатора Рона ДеСантис об отмене обязательного ношения защитных масок в федеральных учреждениях. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Во Флориде граждан через суд заставят носить защитные маски

Девушка (фото из открытых источников)

ДеСантис — губернатор, представитель Республиканской партии. Он заявил, что жители Флориды имеют право не носить защитные маски во время пандемии коронавируса, поскольку это не является обязательным требованием федерального правительства и нарушает права и свободы граждан. Также правило касалось школ. То есть учителям и ученикам разрешили ходить без масок, несмотря на новые рекомендации президента США Джо Байдена.

Однако во Флориде вопрос защитных масок мало политическое значение. Те, что против ношения масок, заявляли, что это нарушение прав и свобод граждан, а их оппоненты говорили о масках, как необходимый превентивной меры для сдерживания коронавируса. В июле губернатор подписал указ, который предусматривает, что учащиеся имеют право не носить маски в школах. Однако оставил за родителями право решать. Определенные школьные округа Флориды указ губернатора игнорировали, тогда как в Департаменте образования штата заявили, что прекратят их финансировать.

Те, кто поддерживает рекомендацию относительно обязательного ношения масок, собираются теперь подать апелляцию в Верховный суд Флориды.

Напомним, в Минздраве признали, что уже готовятся к третьей волне пандемии. Прорабатываются три варианта, как может протекать очередная волна коронавируса. Как сообщают "Комментарии", такую информацию в эфире телеканала "Украина 24" озвучил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Виктор Ляшко заверил, что причин для беспокойства на сегодняшний день нет, ситуация контролируема, тем не менее, в Министерстве здравоохранения решили спрогнозировать течение очередной волны коронавируса, дабы уменьшить риски скачка заболеваемости и смертности от коронавируса среди населения.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2021/09/10/us/florida-desantis-schools-mask-mandate/index.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ