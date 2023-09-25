Военная помощь от США: Белый дом требует от Украины провести реформы

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Лиля Воробьева
Чтобы получить продолжение военной помощи США, Украина должна провести соответствующие реформы. Соответствующее письмо отправил заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл в Координационную платформу доноров. В документе он указал соответствующий список реформ.
В США требуют от Украины провести реформы (фото из открытых источников)
По информации " Украинской правды ", это письмо также отправили премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и в Офис президента Украины.
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В документе указаны временные рамки, чтобы реформы были введены в действие. Они поделены на четыре этапа: от 0 до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев, один год и 18 месяцев.
Авторы документа главный акцент сделали на улучшенные работы наблюдательных советов государственных предприятий, антикоррупционных органов, речь идет о, САП, НАБУ, НАПК и Высшем совете правосудия, охватывающих общую сферу судебной ветви власти.
В следующем 2024 году приоритетной является реформа Министерства обороны Украины и всех силовых ведомств в стране.
В то же время источники LIGA.net в Кабмине сообщили, что в документе, который опубликовала "Украинская правда", "не имеет ничего нового", и он просто "summary".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина получила мощное оружие от США, которое ждали несколько месяцев. Первые танки Abrams прибыли в Украину. Об этом заявили в издании The New York Times со ссылкой на американских чиновников, а затем президент Украины Зеленский подтвердил информацию.
Американское издание отмечает, что танки Abrams прибыли в Украину на несколько месяцев раньше запланированного изначально. Таким образом, США надеются, что танки будут использованы в продолжающемся наступлении ВСУ.
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