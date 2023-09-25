Военная помощь от США: Белый дом требует от Украины провести реформы

Чтобы получить продолжение военной помощи США, Украина должна провести соответствующие реформы. Соответствующее письмо отправил заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл в Координационную платформу доноров. В документе он указал соответствующий список реформ.

В США требуют от Украины провести реформы (фото из открытых источников)

По информации " Украинской правды ", это письмо также отправили премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и в Офис президента Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

В документе указаны временные рамки, чтобы реформы были введены в действие. Они поделены на четыре этапа: от 0 до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев, один год и 18 месяцев.

Авторы документа главный акцент сделали на улучшенные работы наблюдательных советов государственных предприятий, антикоррупционных органов, речь идет о, САП, НАБУ, НАПК и Высшем совете правосудия, охватывающих общую сферу судебной ветви власти.

В следующем 2024 году приоритетной является реформа Министерства обороны Украины и всех силовых ведомств в стране.

В то же время источники LIGA.net в Кабмине сообщили, что в документе, который опубликовала "Украинская правда", "не имеет ничего нового", и он просто "summary".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина получила мощное оружие от США, которое ждали несколько месяцев. Первые танки Abrams прибыли в Украину. Об этом заявили в издании The New York Times со ссылкой на американских чиновников, а затем президент Украины Зеленский подтвердил информацию.

Американское издание отмечает, что танки Abrams прибыли в Украину на несколько месяцев раньше запланированного изначально. Таким образом, США надеются, что танки будут использованы в продолжающемся наступлении ВСУ.

