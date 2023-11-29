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Военная помощь Украине: СМИ узнали, почему США оказались в плюсе

По информации Reuters, США получили крупные инвестиции в экономику на фоне военной помощи Украине

сегодня, 07:24
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Белом доме распространили информацию о том, какую выгоду получили Штаты от военной помощи Украине, в попытке заручиться большей поддержкой со стороны республиканцев, проголосовавших против дальнейшей помощи воюющей стране. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Военная помощь Украине: СМИ узнали, почему США оказались в плюсе

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Эти данные, с которыми ознакомились источники издания, демонстрируют разбивку инвестиций по штатам на сумму 27 млрд долларов, которые Белый дом потратил на закупку боеприпасов и транспортных средств для нужд армии США и союзников.


Так, Пенсильвания получила 2,4 млрд долларов – больше, чем любой другой штат – в виде заказов на производство оружия и боеприпасов, а также инвестиций для внедрения новых технологий.

В то же время Техас получил 1,45 млрд долларов на производство 155-миллиметровых снарядов и другого оружия. В Аризону поступило около 2,2 млрд долларов. Пенсильвания и Аризона являются ключевыми колеблющимися штатами, которые будут иметь решающее значение для Байдена в следующем году.

Согласно распространенным документам, компании в Арканзасе и Висконсине получили контракты на сумму более 1 млрд долларов. Сообщается, что еще 18 млрд долларов контрактных средств распределены между производственными предприятиями, расположенными более чем в двух десятках других штатов.

Читайте также на портале "Комментарии" — чего не хватает Украине для более эффективной борьбы с агрессором: что может произойти на фронтах.

Также издание "Комментарии" сообщало — о чем говорят процессы внутри США: что нужно делать Украине для продолжения поддержки.




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Источник: https://www.reuters.com/world/us/us-funding-ukraine-arms-has-poured-into-pennsylvania-arizona-texas-2023-11-28/
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