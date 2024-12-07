Военные США готовы вступить в бой с РФ: сколько тысяч Байден уже перебросил в Европу

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Кравцев Сергей
На территории европейских стран НАТО развернуто около 80 тысяч американских военных в поддержку союзников США, а также для сдерживания дальнейшей российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует письмо президента США Джо Байдена к спикеру Палаты представителей и председателю Сената относительно отчета о военных полномочиях, обнародованное Белым домом.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
В письме говорится, что "в поддержку антитеррористических усилий Соединенные Штаты продолжают сотрудничать с партнерами по всему миру".
Среди прочего в отчете отмечается, что около 80 тысяч военных США базируется в европейских странах НАТО.
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