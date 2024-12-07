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Военные США готовы вступить в бой с РФ: сколько тысяч Байден уже перебросил в Европу

Президент США уточнил, что американские военные выполняют задачи по сдерживанию агрессии РФ

сегодня, 07:15
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Кравцев Сергей

На территории европейских стран НАТО развернуто около 80 тысяч американских военных в поддержку союзников США, а также для сдерживания дальнейшей российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует письмо президента США Джо Байдена к спикеру Палаты представителей и председателю Сената относительно отчета о военных полномочиях, обнародованное Белым домом.

Военные США готовы вступить в бой с РФ: сколько тысяч Байден уже перебросил в Европу

Джо Байден. Фото: из открытых источников

В письме говорится, что "в поддержку антитеррористических усилий Соединенные Штаты продолжают сотрудничать с партнерами по всему миру".

"В этом контексте Соединенные Штаты развернули силы для проведения антитеррористических операций, а также для консультирования, помощи и сопровождения сил безопасности отдельных иностранных партнеров в антитеррористических операциях", – говорится в тексте письма.

Среди прочего в отчете отмечается, что около 80 тысяч военных США базируется в европейских странах НАТО.

"Примерно 80 000 военнослужащих Вооруженных сил Соединенных Штатов назначены или развернуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе, в том числе для успокоения наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии", – отмечается в письме.

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