Воевать приходится вслепую: к чему Трамп остановил доступ Украины

Администрация президента Дональда Трампа приостановила доступ Украины к коммерческим спутниковым снимкам, купленным правительством США через компанию Maxar. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет CNN.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, Украина давно использует эти снимки для отслеживания перемещений российских войск, оценки местности и помощи в планировании военных операций.

Приостановка доступа к снимкам, которые получаются спутниками Maxar и приобретаются NGA, последовала за решением Трампа приостановить любой обмен разведданными с украинцами, который может быть использован для ударов по территории РФ.

"У Maxar есть контракты с правительством США и десятками союзных и партнерских стран по всему миру на предоставление спутниковых снимков и других геопространственных данных. Каждый клиент сам принимает решения о том, как использовать и делиться этими данными", — объяснил представитель Maxar.

"Мы очень серьезно относимся к нашим договорным обязательствам. Нет никаких изменений в том, как мы поддерживаем наших других клиентов, их программы или контракты", — добавил представитель компании.

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