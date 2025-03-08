Воевать приходится вслепую: к чему Трамп остановил доступ Украины

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Кравцев Сергей
Администрация президента Дональда Трампа приостановила доступ Украины к коммерческим спутниковым снимкам, купленным правительством США через компанию Maxar. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет CNN.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, Украина давно использует эти снимки для отслеживания перемещений российских войск, оценки местности и помощи в планировании военных операций.
Приостановка доступа к снимкам, которые получаются спутниками Maxar и приобретаются NGA, последовала за решением Трампа приостановить любой обмен разведданными с украинцами, который может быть использован для ударов по территории РФ.
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