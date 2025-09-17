Вокруг Трампа собираются черные тучи: республиканцы в Сенате США очень раздражены

Республиканские сенаторы США выражают недовольство из-за отказа президента Дональда Трампа предоставить разрешение на принятие жесткого двухпартийного законопроекта о санкциях против России и государств, покупающих ее нефть. Как сообщает The Hill, такая пассивность американского лидера создает впечатление, что Трамп не настроен серьезно помогать Украине.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Отмечается, что сенаторы-республиканцы, выступающие за дополнительную военную поддержку Киева и ограничение российского нефтяного экспорта, в большинстве своем пытаются сдерживать свои эмоции. В то же время, некоторые из них все чаще высказываются публично, избегая прямой критики президента, чтобы не стать мишенью его атак в соцсетях.

"Почему мы не обсуждали законопроект по санкциям против России в зале заседаний? Я знаю ответ: президент просил времени, но мы дали ему все лето. Мы дали ему все лето и вот результат. Все думали, что саммит на Аляске принесет изменения, но для Украины это было неудачным результатом. Это было просто выступление Путина", — заявила сенатор Лиза Мурковски.

Сенатор Том Тиллис также выразил возмущение отсутствием прогресса, подчеркнув, что принятие документа стало бы мощным сигналом для Кремля.

"Это выглядит как рычаг давления. Я просто не понимаю, почему мы оставляем его на столе", – сказал он.

Один из сенаторов, пожелавший остаться анонимным, заявил, что его "тошнит от Трампа" и его "любовной интрижки с Путиным".

По его словам, массированный удар России дронами и ракетами по Украине на прошлой неделе был серьезной провокацией и свидетельством того, что Путин не опасается жесткой реакции США.

"Они просто проверяют, насколько мы готовы уступить. И меня от этого тошнит", — сказал законодатель.

Еще один неназванный сенатор-республиканец подчеркнул, что Трамп время от времени делал громкие заявления по России, но не подкреплял их конкретными шагами. Он отметил, что таким образом президент представляет "противоречивые сигналы" в вопросе отношений с Москвой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Дмитрию Гордону заявил, что Дональд Трамп вполне понимает истинные намерения Владимира Путина, однако намеренно не разрывает с ним контакты, чтобы испытать границы возможного в переговорах.

"Трамп — опытный переговорщик. Он все осознает, но хочет проверить, насколько далеко может зайти, не порываясь с Россией. Лично я не думаю, что он сдвинется с места без более серьезного давления на Путина", — заметил Джонсон.

Британский политик подчеркнул, что Кремль пока не достиг того, чего стремился, а позиции Москвы как экономические, так и военные существенно ослабли. Однако, по словам Джонсона, нынешнего международного давления недостаточно для того, чтобы заставить Путина пойти на прекращение боевых действий.

