logo_ukra

BTC/USD

116997

ETH/USD

4549.48

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Навколо Трампа збираються чорні хмари: республіканці у Сенаті США дуже роздратовані
commentss НОВИНИ Всі новини

Навколо Трампа збираються чорні хмари: республіканці у Сенаті США дуже роздратовані

Американські політики все частіше висловлюють публічну критику позиції президента США щодо запровадження санкцій проти Росії.

17 вересня 2025, 17:55 comments1351
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Республіканські сенатори США висловлюють невдоволення через відмову президента Дональда Трампа надати дозвіл на ухвалення жорсткого двопартійного законопроєкту про санкції проти Росії та держав, які купують її нафту.Як повідомляє The Hill, така пасивність американського лідера створює враження, що Трамп не налаштований серйозно допомагати Україні.

Навколо Трампа збираються чорні хмари: республіканці у Сенаті США дуже роздратовані

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

Зазначається, що сенатори-республіканці, які виступають за додаткову військову підтримку Києва та обмеження російського нафтового експорту, здебільшого намагаються стримувати свої емоції. Водночас деякі з них дедалі частіше висловлюються публічно, уникаючи прямої критики президента, щоб не стати мішенню його атак у соцмережах.

"Чому ми не обговорювали законопроєкт щодо санкцій проти Росії у залі засідань? Я знаю відповідь: президент просив часу, але ми дали йому все літо. Ми дали йому все літо, і ось результат. Усі думали, що саміт на Алясці принесе зміни, але для України це було невдалим результатом. Це був просто виступ Путіна", — заявила сенаторка Ліза Мурковскі.

Сенатор Том Тілліс також висловив обурення відсутністю прогресу, наголосивши, що ухвалення документа стало б потужним сигналом для Кремля.

"Це виглядає як важіль тиску. Я просто не розумію, чому ми залишаємо його на столі", — сказав він.

Один із сенаторів, який побажав залишитися анонімним, заявив, що його "нудить від Трампа" та його "любовної інтрижки з Путіним".

За його словами, масований удар Росії дронами та ракетами по Україні минулого тижня був серйозною провокацією та свідченням того, що Путін не боїться жорсткої реакції США.

"Вони просто перевіряють, наскільки ми готові поступитися. І мене від цього нудить", — сказав законодавець.

Ще один неназваний сенатор-республіканець наголосив, що Трамп час від часу робив гучні заяви щодо Росії, але не підкріплював їх конкретними кроками. Він зауважив, що таким чином президент подає "суперечливі сигнали" у питанні відносин з Москвою.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв’ю Дмитру Гордону заявив, що Дональд Трамп цілком розуміє справжні наміри Володимира Путіна, однак навмисно не розриває з ним контактів, аби випробувати межі можливого у переговорах.

 "Трамп — досвідчений переговірник. Він усе усвідомлює, але хоче перевірити, наскільки далеко може зайти, не пориваючи з Росією. Особисто я не думаю, що він зрушить з місця без серйознішого тиску на Путіна", — зауважив Джонсон. 

Британський політик наголосив, що Кремль наразі не досяг того, чого прагнув, а позиції Москви — як економічні, так і військові — суттєво послабилися. Проте, за словами Джонсона, нинішнього міжнародного тиску недостатньо, аби змусити Путіна піти на припинення бойових дій.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://thehill.com/homenews/senate/5504778-trump-russia-sanctions-gop-frustration/
Теги:

Новини

Всі новини