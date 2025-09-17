Навколо Трампа збираються чорні хмари: республіканці у Сенаті США дуже роздратовані

Республіканські сенатори США висловлюють невдоволення через відмову президента Дональда Трампа надати дозвіл на ухвалення жорсткого двопартійного законопроєкту про санкції проти Росії та держав, які купують її нафту.Як повідомляє The Hill, така пасивність американського лідера створює враження, що Трамп не налаштований серйозно допомагати Україні.

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

Зазначається, що сенатори-республіканці, які виступають за додаткову військову підтримку Києва та обмеження російського нафтового експорту, здебільшого намагаються стримувати свої емоції. Водночас деякі з них дедалі частіше висловлюються публічно, уникаючи прямої критики президента, щоб не стати мішенню його атак у соцмережах.

"Чому ми не обговорювали законопроєкт щодо санкцій проти Росії у залі засідань? Я знаю відповідь: президент просив часу, але ми дали йому все літо. Ми дали йому все літо, і ось результат. Усі думали, що саміт на Алясці принесе зміни, але для України це було невдалим результатом. Це був просто виступ Путіна", — заявила сенаторка Ліза Мурковскі.

Сенатор Том Тілліс також висловив обурення відсутністю прогресу, наголосивши, що ухвалення документа стало б потужним сигналом для Кремля.

"Це виглядає як важіль тиску. Я просто не розумію, чому ми залишаємо його на столі", — сказав він.

Один із сенаторів, який побажав залишитися анонімним, заявив, що його "нудить від Трампа" та його "любовної інтрижки з Путіним".

За його словами, масований удар Росії дронами та ракетами по Україні минулого тижня був серйозною провокацією та свідченням того, що Путін не боїться жорсткої реакції США.

"Вони просто перевіряють, наскільки ми готові поступитися. І мене від цього нудить", — сказав законодавець.

Ще один неназваний сенатор-республіканець наголосив, що Трамп час від часу робив гучні заяви щодо Росії, але не підкріплював їх конкретними кроками. Він зауважив, що таким чином президент подає "суперечливі сигнали" у питанні відносин з Москвою.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в інтерв’ю Дмитру Гордону заявив, що Дональд Трамп цілком розуміє справжні наміри Володимира Путіна, однак навмисно не розриває з ним контактів, аби випробувати межі можливого у переговорах.

"Трамп — досвідчений переговірник. Він усе усвідомлює, але хоче перевірити, наскільки далеко може зайти, не пориваючи з Росією. Особисто я не думаю, що він зрушить з місця без серйознішого тиску на Путіна", — зауважив Джонсон.

Британський політик наголосив, що Кремль наразі не досяг того, чого прагнув, а позиції Москви — як економічні, так і військові — суттєво послабилися. Проте, за словами Джонсона, нинішнього міжнародного тиску недостатньо, аби змусити Путіна піти на припинення бойових дій.

