Вопреки позиции администрации Трампа: какое решение по Украине поддержал Сенат

Комитет по ассигнованиям Сената США одобрил проект бюджета оборонных расходов на 2026 финансовый год, в котором предусмотрено 1 миллиард долларов поддержки для Украины. Интересно, что это произошло несмотря на призывы администрации Дональда Трампа исключить это финансирование из бюджета. Как передаёт портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Сенат США. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что в четверг, 31 июля, Комитет по ассигнованиям Сената США утвердил оборонный бюджет на сумму $852 миллиарда, что на $21,7 миллиарда больше, чем просила администрация Трампа. Законопроект получил широкую двухпартийную поддержку: 26 голосов "за" против 3 "против", что дало ему зеленый свет для рассмотрения полным составом Сената.

"Не только предыдущая администрация, но и эта – недооценили уровень вызовов, с которыми мы сталкиваемся", – сказал председатель фракции Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл.

Законопроект предусматривает $800 миллионов на Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) и $225 миллионов на Балтийскую инициативу безопасности (BSI), значительная часть которых в итоге направляется на поддержку Украины в войне против российского вторжения".

Макконнелл заявил, что США извлекают важные уроки из войны в Украине и отметил, что от сотрудничества с Украиной армия США только выиграет. Поэтому поддержка Украины должна продолжаться.

СМИ отмечает, для того, чтобы законопроект стал действующим законом, его должен одобрить полный состав Сената, после чего он должен быть согласован с версией Палаты представителей, которая пока не содержит положений о поддержке Украины. Далее документ поступит на подпись в Белый дом, где Трамп либо подпишет его, либо наложит на него вето.

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