Восхищается и хочет дружить: Трамп заявил о поиске взаимопонимания с ближайшим союзником Путина

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Кравцев Сергей
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что он и китайский лидер Си Цзиньпин общались через своих представителей. Трамп верит, что оба лидера найдут общий язык. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Новый американский лидер также заявил, что считает Си Цзиньпина сильным и властным человеком, которого уважают в Китае.
Также известно, что Трамп пригласил Си и других иностранных лидеров на свою инаугурацию в Вашингтоне, которая пройдет 20 января. Однако будет ли Си присутствовать, пока не известно.
Ранее в материале "CBS News" говорилось, что китайский лидер не поедет в США и не будет присутствовать в качестве гостя.
Ожидается, что мероприятие посетят посол Китая в США и его супруга, как это бывает обычно. Кроме того, по словам источников CBS, к ним могут присоединиться дополнительные официальные лица из Пекина.
Отмечается, что приглашение Си, переданное вне официальных дипломатических каналов, застало врасплох и Пекин, и союзников США. Китайские чиновники, которые привыкли к строгому протоколу и остро осознающие динамику сил в отношениях между США и Китаем, остались в недоумении относительно намерений Трампа. Приглашение поступило в и без того напряженный период между странами.
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