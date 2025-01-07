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Восхищается и хочет дружить: Трамп заявил о поиске взаимопонимания с ближайшим союзником Путина

Трамп заявил о контактах с Си Цзиньпином

сегодня, 07:40
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Кравцев Сергей

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что он и китайский лидер Си Цзиньпин общались через своих представителей. Трамп верит, что оба лидера найдут общий язык. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Восхищается и хочет дружить: Трамп заявил о поиске взаимопонимания с ближайшим союзником Путина

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мы уже разговаривали. Мы говорили через их представителей", — рассказал Дональд Трамп.

Новый американский лидер также заявил, что считает Си Цзиньпина сильным и властным человеком, которого уважают в Китае.

"И я думаю, что мы, вероятно, будем очень хорошо ладить, я прогнозирую. Но вы знаете, что это должна быть улица с двусторонним движением", — добавил Дональд Трамп.

Также известно, что Трамп пригласил Си и других иностранных лидеров на свою инаугурацию в Вашингтоне, которая пройдет 20 января. Однако будет ли Си присутствовать, пока не известно.

Ранее в материале "CBS News" говорилось, что китайский лидер не поедет в США и не будет присутствовать в качестве гостя.

Ожидается, что мероприятие посетят посол Китая в США и его супруга, как это бывает обычно. Кроме того, по словам источников CBS, к ним могут присоединиться дополнительные официальные лица из Пекина.

"Должностные лица инаугурации назначили персонал, который будет заниматься дипломатическим протоколом на торжествах", — добавило издание.

Отмечается, что приглашение Си, переданное вне официальных дипломатических каналов, застало врасплох и Пекин, и союзников США. Китайские чиновники, которые привыкли к строгому протоколу и остро осознающие динамику сил в отношениях между США и Китаем, остались в недоумении относительно намерений Трампа. Приглашение поступило в и без того напряженный период между странами.




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