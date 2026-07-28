Война будет еще долго: до какого года Пентагон растянул помощь Украине

Администрация президента США Дональда Трампа не намерена использовать весь объем средств, ранее выделенных Конгрессом на поддержку Украины, в ближайшее время. Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, речь идет о 400 миллионах долларов, расходование которых, согласно плану Пентагона, может растянуться до 2029 финансового года.

США. Фото: из открытых источников

По данным агентства, Министерство обороны США еще в мае направило законодателям график использования средств, однако спустя два месяца деньги по-прежнему не распределены и не закреплены контрактами. Такой подход вызвал серьезное раздражение как среди демократов, так и среди части республиканцев.

Особое недовольство связано с тем, что Украина продолжает испытывать острый дефицит вооружений, прежде всего систем противовоздушной обороны и средств для отражения российских ракетных атак. Законодатели считают нынешние темпы финансирования неоправданно медленными в условиях продолжающейся войны.

Ожидается, что Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон вновь поднимет вопрос ускорения поставок вооружений. По информации Reuters, президент Украины намерен обсудить с Дональдом Трампом дополнительную поддержку ПВО, а также развитие совместных проектов по производству беспилотников. После встречи в Белом доме Зеленский, как ожидается, проведет переговоры со всеми сенаторами США.

Источники агентства отмечают, что Конгресс уже неоднократно критиковал администрацию за затягивание реализации утвержденной помощи. При этом американское законодательство требует использовать средства, выделенные Конгрессом, и не допускает их произвольной блокировки исполнительной властью. На этом фоне вопрос дальнейшей военной поддержки Украины вновь становится одной из ключевых тем американской политики.

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