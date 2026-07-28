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Війна буде ще довго: до якого року Пентагон розтягнув допомогу Україні

Reuters дізнався, що сотні мільйонів доларів для Києва можуть виділятися ще кілька років, незважаючи на гостру потребу України у зброї

28 липня 2026, 07:22
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Кравцев Сергей

Адміністрація президента США Дональда Трампа не має наміру використовувати весь обсяг коштів, раніше виділених Конгресом на підтримку України, найближчим часом. Як повідомляє Reuters з посиланням на обізнані джерела, йдеться про 400 мільйонів доларів, витрачання яких, згідно з планом Пентагону, може розтягнутися до 2029 фінансового року.

Війна буде ще довго: до якого року Пентагон розтягнув допомогу Україні

США. Фото: із відкритих джерел

За даними агентства, Міністерство оборони США ще у травні надіслало законодавцям графік використання коштів, проте через два місяці гроші, як і раніше, не розподілені і не закріплені контрактами. Такий підхід викликав серйозне роздратування як серед демократів, і серед республіканців.

Особливе невдоволення пов'язане з тим, що Україна продовжує відчувати гострий дефіцит озброєнь, насамперед систем протиповітряної оборони та засобів для відбиття російських ракетних атак. Законодавці вважають нинішні темпи фінансування невиправдано повільними в умовах війни, що триває.

Очікується, що Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона знову порушить питання прискорення постачання озброєнь. За інформацією Reuters, президент України має намір обговорити з Дональдом Трампом додаткову підтримку ППО, а також розвиток спільних проектів із виробництва безпілотників. Після зустрічі у Білому домі Зеленський, як очікується, проведе переговори з усіма сенаторами США.

Джерела агентства зазначають, що Конгрес вже неодноразово критикував адміністрацію за затягування реалізації затвердженої допомоги. При цьому американське законодавство вимагає використовувати кошти, виділені Конгресом, і не допускає їхнього довільного блокування виконавчою владою. На цьому фоні питання подальшої військової підтримки України знову стає однією із ключових тем американської політики.

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Джерело: https://www.reuters.com/legal/government/pentagon-says-it-will-not-finish-spending-ukraine-funds-until-year-trump-leaves-2026-07-27/
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