Война будет продолжаться: стало известно о крайне неоднозначном решении США

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что, несмотря на громкие заявления Дональда Трампа о возможности деоккупации Украиной всех своих территорий — и даже большего, Запад не демонстрирует готовности к завершению войны.

Фото: из открытых источников

"США и Европа не видят реального окончания войны", – подчеркнул дипломат.

По его мнению, Вашингтон сосредоточен на других регионах, таких как Иран и Венесуэла, а не на максимальном усилении Украины.

Стратегия поставок вооружения, как считает экспосол, говорит скорее о стремлении удерживать статус-кво, чем о намерении довести войну до украинской победы.

"Если бы США предоставили больше оружия раньше — например, те же Tomahawk или другие ракеты 'воздух-земля', это свидетельствовало бы о желании завершить войну. Но этого не произошло", — отметил Чалый.

Он также обратил внимание на изменение риторики Трампа: еще недавно он говорил о необходимости территориальных уступок со стороны Украины, а заявляет о перспективе возвращения к границам 1991 года. Подобные месседжи поступали и от европейских лидеров.

"Возможно, США владеют разведданными, которые нам неизвестны. Но очевидно одно – Запад делает ставку не на победу, а на сдерживание", – считает экспосол.

По его словам, Европа не готова к прямому столкновению с Россией, поэтому ее стратегия поддержка Украины настолько, чтобы она могла обороняться, но не наступать. При этом дипломат предполагает, что мирные инициативы могли быть скорее политическим жестом, чем реальным путем прекращения боевых действий.

