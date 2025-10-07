Війна триватиме далі: стало відомо про вкрай неоднозначне рішення США

Колишній посол України в США Валерій Чалий заявив, що попри гучні заяви Дональда Трампа про можливість деокупації Україною всіх своїх територій — і навіть більшого, Захід не демонструє готовності до завершення війни.

"США і Європа не бачать реального закінчення війни", – підкреслив дипломат.

На його думку, Вашингтон зосереджений на інших регіонах — таких як Іран і Венесуела, а не на максимальному посиленні України.

Стратегія поставок озброєння, як вважає експосол, свідчить радше про прагнення утримувати статус-кво, ніж про намір довести війну до української перемоги.

"Якби США надали більше зброї раніше – наприклад, ті ж Tomahawk або інші ракети 'повітря-земля', це б свідчило про бажання завершити війну. Але цього не сталося", – зазначив Чалий.

Він також звернув увагу на зміну риторики Трампа: ще нещодавно він говорив про необхідність територіальних поступок з боку України, а нині заявляє про перспективу повернення до кордонів 1991 року. Подібні меседжі надходили й від європейських лідерів.

"Можливо, США володіють розвідданими, які нам невідомі. Але очевидно одне — Захід робить ставку не на перемогу, а на стримування", – вважає експосол.

За його словами, Європа не готова до прямого зіткнення з Росією, тому її стратегія — підтримка України настільки, щоб вона могла оборонятись, але не наступати. При цьому дипломат припускає, що мирні ініціативи могли бути радше політичним жестом, ніж реальним шляхом до припинення бойових дій.

