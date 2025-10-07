logo_ukra

Війна триватиме далі: стало відомо про вкрай неоднозначне рішення США
commentss НОВИНИ Всі новини

Війна триватиме далі: стало відомо про вкрай неоднозначне рішення США

США, як і європейські лідери, утримуються від надання Україні достатньої кількості зброї, яка могла б пришвидшити завершення війни.

7 жовтня 2025, 07:45
Колишній посол України в США Валерій Чалий заявив, що попри гучні заяви Дональда Трампа про можливість деокупації Україною всіх своїх територій — і навіть більшого, Захід не демонструє готовності до завершення війни.

Війна триватиме далі: стало відомо про вкрай неоднозначне рішення США

Фото: з відкритих джерел

"США і Європа не бачать реального закінчення війни", – підкреслив дипломат. 

На його думку, Вашингтон зосереджений на інших регіонах — таких як Іран і Венесуела, а не на максимальному посиленні України.

Стратегія поставок озброєння, як вважає експосол, свідчить радше про прагнення утримувати статус-кво, ніж про намір довести війну до української перемоги.

"Якби США надали більше зброї раніше – наприклад, ті ж Tomahawk або інші ракети 'повітря-земля', це б свідчило про бажання завершити війну. Але цього не сталося", – зазначив Чалий. 

Він також звернув увагу на зміну риторики Трампа: ще нещодавно він говорив про необхідність територіальних поступок з боку України, а нині заявляє про перспективу повернення до кордонів 1991 року. Подібні меседжі надходили й від європейських лідерів.

"Можливо, США володіють розвідданими, які нам невідомі. Але очевидно одне — Захід робить ставку не на перемогу, а на стримування", – вважає експосол. 

За його словами, Європа не готова до прямого зіткнення з Росією, тому її стратегія — підтримка України настільки, щоб вона могла оборонятись, але не наступати. При цьому дипломат припускає, що мирні ініціативи могли бути радше політичним жестом, ніж реальним шляхом до припинення бойових дій.

Портал "Коментарі" вже писав, що Відомий британський мотиваційний спікер Джим Ловлесс, запрошений як почесний гість на Lviv Book Forum, лише-но прибувши до Львова, став свідком нічної атаки з боку Росії — масованого удару ракетами та дронами



Джерело: https://24tv.ua/viyskova-pidtrimka-vid-ssha-chomu-donald-tramp-ne-nadaye-ukrayini_n2927988
