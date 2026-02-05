«Война должна закончиться сейчас»: Вэнс обозначил позицию США по Украине и России

Война России против Украины должна завершиться немедленно, и Соединенные Штаты намерены приложить усилия для ее прекращения. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя подход администрации Дональда Трампа к внешней политике и конфликту в Украине.

Джей Ди Вэнс. Фото: из открытых источников

По словам Вэнса, президент США четко обозначил свою позицию относительно начала войны. Он подчеркнул, что Владимир Путин не имел права вторгаться в Украину. В то же время внешняя политика Дональда Трампа, как отметил вице-президент, строится на принципах "Америка — превыше всего" и прагматизма.

Вэнс пояснил, что подход Трампа не предполагает жесткого деления мира на "друзей" и "врагов". Речь идет о работе с конкретными интересами и союзами, а также о готовности взаимодействовать даже с оппонентами, если это может способствовать достижению стратегических целей США. Он допустил, что в отдельных сферах Вашингтон может сотрудничать с Россией, если интересы сторон совпадут.

"Ключевое отличие подхода Трампа – готовность говорить с кем угодно как с инструментом завершения конфликтов", — подчеркнул Вэнс.

Ранее вице-президент заявлял, что одним из главных приоритетов Вашингтона в вопросе прекращения войны является восстановление экономической стабильности. По его словам, мир позволит союзникам США сократить расходы на вооружение и сосредоточиться на развитии торговли и рынков.

"Мир отвечает лучшим интересам Соединенных Штатов. Он дает возможность остановить убийства и вернуть ситуацию в реальное русло", — резюмировал Вэнс.

