«Війна має закінчитися зараз»: Венс окреслив позицію США щодо України та Росії

Війна Росії проти України має завершитися негайно, і Сполучені Штати мають намір докласти зусиль для її припинення. Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс, коментуючи підхід адміністрації Дональда Трампа до зовнішньої політики та конфлікту в Україні.
Джей Ді Венс. Фото: з відкритих джерел
За словами Венса, президент США чітко окреслив свою позицію щодо початку війни. Він наголосив, що Володимир Путін не мав права вторгатися в Україну. Водночас зовнішня політика Дональда Трампа, як зазначив віце-президент, будується на засадах "Америка – понад усе" та прагматизму.
Венс пояснив, що підхід Трампа не передбачає жорсткого поділу світу на "друзів" та "ворогів". Йдеться про роботу з конкретними інтересами та спілками, а також про готовність взаємодіяти навіть із опонентами, якщо це може сприяти досягненню стратегічних цілей США. Він припустив, що в окремих сферах Вашингтон може співпрацювати з Росією, якщо інтереси сторін співпадуть.
Раніше віце-президент заявляв, що одним із головних пріоритетів Вашингтона у питанні припинення війни є відновлення економічної стабільності. За його словами, світ дозволить союзникам США скоротити витрати на озброєння та зосередитись на розвитку торгівлі та ринків.
