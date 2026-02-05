«Війна має закінчитися зараз»: Венс окреслив позицію США щодо України та Росії

Війна Росії проти України має завершитися негайно, і Сполучені Штати мають намір докласти зусиль для її припинення. Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс, коментуючи підхід адміністрації Дональда Трампа до зовнішньої політики та конфлікту в Україні.

Джей Ді Венс. Фото: з відкритих джерел

За словами Венса, президент США чітко окреслив свою позицію щодо початку війни. Він наголосив, що Володимир Путін не мав права вторгатися в Україну. Водночас зовнішня політика Дональда Трампа, як зазначив віце-президент, будується на засадах "Америка – понад усе" та прагматизму.

Венс пояснив, що підхід Трампа не передбачає жорсткого поділу світу на "друзів" та "ворогів". Йдеться про роботу з конкретними інтересами та спілками, а також про готовність взаємодіяти навіть із опонентами, якщо це може сприяти досягненню стратегічних цілей США. Він припустив, що в окремих сферах Вашингтон може співпрацювати з Росією, якщо інтереси сторін співпадуть.

"Ключова відмінність підходу Трампа — готовність говорити з ким завгодно як з інструментом завершення конфліктів", — підкреслив Венс.

Раніше віце-президент заявляв, що одним із головних пріоритетів Вашингтона у питанні припинення війни є відновлення економічної стабільності. За його словами, світ дозволить союзникам США скоротити витрати на озброєння та зосередитись на розвитку торгівлі та ринків.

"Світ відповідає найкращим інтересам Сполучених Штатів. Він дає можливість зупинити вбивства та повернути ситуацію у реальне русло", — резюмував Венс.

