Война или мир: стало известно к какому решению по Ирану ближе администрация Трампа
Война или мир: стало известно к какому решению по Ирану ближе администрация Трампа

По информации Axios, США готовы встретиться и договориться с Ираном о мире

2 февраля 2026, 15:09
Автор:


Кравцев Сергей

Администрация Дональда Трампа оповестила официальный Тегеран, что она открыта для встречи для переговоров по мирному соглашению. Дипломатические усилия происходят на фоне того, что Трамп приказал масштабно наращивать военную силу в Персидском заливе. Турция, Египет и Катар работают над организацией встречи между посланником Белого дома Стивом Уиткоффом и высокопоставленными чиновниками Ирана. Об этом сообщили в Axios.

Война или мир: стало известно к какому решению по Ирану ближе администрация Трампа

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В публикации отмечается, что представители Белого дома заявили, что Трамп еще не принял окончательного решения относительно удара по Ирану и остается открытым к дипломатическому решению. Американские чиновники подтвердили, что встреча между США и Ираном может состояться на этой неделе в Турции.

"Дело начало двигаться. Мы делаем все возможное", – сообщил Axios чиновник одной из стран.

Недавние комментарии президента США о переговорах не есть простым сотрясением воздуха. При этом в Вашингтоне все еще нет уверенности в том, что Верховный лидер аятолла Али Хаменеи уполномочит своих дипломатов заключить соглашение, которое будет приемлемым.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что видит возможность еще одного разговора, если переговорная команда США будет придерживаться того, что сказал президент Трамп. Главная цель – это прийти к справедливой и равноправной сделке, чтобы гарантировать отсутствие ядерного оружия.

Однако в своей речи в воскресенье в Тегеране Хаменеи занял жесткую позицию и заявил, что США хотят "поглотить" Иран и захватить его нефть, газ и полезные ископаемые. Он добавил, что американцы должны понимать, что, если они начнут войну, на этот раз это будет региональная война.

Читайте также на портале "Комментарии" — "решительный шаг": Кая Каллас заявила о важном решении ЕС по Ирану.




Источник: https://www.axios.com/2026/02/01/us-iran-deal-talks-trump
