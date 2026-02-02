Війна чи мир: стало відомо до якого рішення щодо Ірану ближче адміністрація Трампа

Адміністрація Дональда Трампа сповістила офіційний Тегеран, що вона відкрита для зустрічі для переговорів щодо мирної угоди. Дипломатичні зусилля відбуваються на тлі того, що Трамп наказав масштабно нарощувати військову силу у Перській затоці. Туреччина, Єгипет та Катар працюють над організацією зустрічі між посланцем Білого дому Стівом Уіткоффом та високопосадовцями Ірану. Про це повідомили в Axios.

У публікації наголошується, що представники Білого дому заявили, що Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо удару по Ірану і залишається відкритим до дипломатичного рішення. Американські чиновники підтвердили, що зустріч між США та Іраном може відбутися цього тижня у Туреччині.

"Справа почала рухатися. Ми робимо все можливе", – повідомив чиновник однієї з країн.

Нещодавні коментарі президента США про переговори не є простим струсом повітря. При цьому у Вашингтоні все ще немає впевненості в тому, що Верховний лідер аятола Алі Хаменеї уповноважить своїх дипломатів укласти угоду, яка буде прийнятною.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що бачить можливість ще однієї розмови, якщо переговорна команда США дотримуватиметься того, що сказав президент Трамп. Головна мета – прийти до справедливої та рівноправної угоди, щоб гарантувати відсутність ядерної зброї.

Однак у своїй промові в неділю в Тегерані Хаменеї зайняв жорстку позицію і заявив, що США хочуть "поглинути" Іран і захопити його нафту, газ та корисні копалини. Він додав, що американці повинні розуміти, що якщо вони почнуть війну, цього разу це буде регіональна війна.

