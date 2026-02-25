Война между Россией и Украиной прекратится: Трамп рассказал, над чем работают США

Президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к Конгрессу заявил, что США "упорно работают над прекращением убийств и резни между Россией и Украиной".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мы очень упорно работаем над тем, чтобы прекратить девятую войну, убийства и резню между Россией и Украиной, где ежемесячно погибает 25 000 солдат, войну, которой никогда бы не произошло, если бы я был президентом", – отметил американский лидер.

"Мы никогда не достигнем соглашения, если не установим положительные отношения с обеими сторонами", — убежден Уиткофф.

По его словам, во время последних раундов переговоров наблюдалась "крепкая коммуникация", а со стороны российских представителей он заметил определенную умеренность.

Спецпредставитель подчеркнул, что гуманитарная ситуация и длительные боевые действия являются главным стимулом для американской администрации ускорить поиск компромисса.

