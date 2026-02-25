Війна між Росією та Україною припиниться: Трамп розповів, над чим працюють США

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп під час щорічного звернення до Конгресу заявив, що США "вперто працюють над припиненням вбивств та різанини між Росією та Україною".
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Читайте також на порталі "Коментарі" — спецпредставник президента США Стів Віткофф під час виступу на YES Meeting, організованому Фондом Віктора Пінчука до роковин повномасштабного вторгнення, розповів про перебіг переговорного процесу в Абу-Дабі. Чиновник наголосив на важливості підтримки контакту з усіма учасниками конфлікту.
За його словами, під час останніх раундів переговорів спостерігалася "міцна комунікація", а з боку російських представників він помітив певну помірність.
Спецпредставник наголосив, що гуманітарна ситуація та тривалі бойові дії є головним стимулом для американської адміністрації прискорити пошук компромісу.
Також видання "Коментарі" повідомляло – у вівторок, 24 лютого 2026 року, виповнилося вже 4 роки після початку широкомасштабної російської агресії проти України. Глава української держави Володимир Зеленський звернувся до співвітчизників із потужним посланням, а експерти поділилися з виданням "Коментарі" головними висновками та прогнозами, коли за чотири роки відкритого вторгнення.