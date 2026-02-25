Війна між Росією та Україною припиниться: Трамп розповів, над чим працюють США

Президент США Дональд Трамп під час щорічного звернення до Конгресу заявив, що США "вперто працюють над припиненням вбивств та різанини між Росією та Україною".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб припинити дев'яту війну, вбивства та різанину між Росією та Україною, де щомісяця гине 25 000 солдатів, війну, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом", — зазначив американський лідер.

Читайте також на порталі "Коментарі" — спецпредставник президента США Стів Віткофф під час виступу на YES Meeting, організованому Фондом Віктора Пінчука до роковин повномасштабного вторгнення, розповів про перебіг переговорного процесу в Абу-Дабі. Чиновник наголосив на важливості підтримки контакту з усіма учасниками конфлікту.

"Ми ніколи не досягнемо угоди, якщо не встановимо позитивних відносин з обома сторонами", — переконаний Віткофф.

За його словами, під час останніх раундів переговорів спостерігалася "міцна комунікація", а з боку російських представників він помітив певну помірність.

Спецпредставник наголосив, що гуманітарна ситуація та тривалі бойові дії є головним стимулом для американської адміністрації прискорити пошук компромісу.

