Война морских дронов: в США удивили неожиданным решением, касающимся Украины

Военно-морские силы США активно внедряют морские беспилотные системы в свои операции, однако не намерены копировать украинскую модель их использования против российских кораблей в Черном море. Как сообщает Defence One, это связано с существенными отличиями в характере боевых действий и стратегических приоритетах.

Фото: из открытых источников

Контрадмирал Дуг Сассе подчеркнул, что условия открытых океанов – Тихого, Атлантического и Индийского – кардинально отличаются от замкнутых морских театров. В открытой воде военные суда не могут использовать береговую линию или рельеф для укрытия, поэтому постоянно находятся под контролем спутников и других средств наблюдения. Это формирует совершенно другие требования к технике и тактике.

По словам Сассе, эффективный морской дрон для работы в составе авианосных ударных групп должен быть способен длительное время действовать автономно — по меньшей мере до 30 суток, иметь высокую устойчивость к морским условиям и оставаться относительно недорогим. Однако сочетание таких характеристик фактически приближает его к уровню полноценного боевого корабля, такого как фрегат или эсминец.

В ВМС США также подчеркивают, что сложные боевые миссии нуждаются в участии экипажей, способных оперативно принимать решения в динамических условиях. В качестве примера приводится операция эсминца USS Spruance, перехватившего иранское судно во время напряженной ситуации в Ормужском проливе.

Американские военные отмечают, что пока не ощущают критическую потребность в использовании беспилотников как основного средства поражения кораблей противника. Поэтому морские дроны в их концепции рассматриваются преимущественно в качестве платформ для разведки, наблюдения и патрулирования, особенно в потенциальных конфликтах в Ближневосточном регионе.

Такой подход согласуется с глобальной стратегией США, ориентированной на действия в открытом океане и поддержку военного присутствия на разных оперных театрах. В то же время Украина применяет морские беспилотники в более ограниченном пространстве Черного моря, где они демонстрируют высокую эффективность против сил Черноморского флота РФ.

