Війна морських дронів: у США здивували несподіваним рішенням, яке стосується України

Військово-морські сили США активно впроваджують морські безпілотні системи у свої операції, однак не мають наміру безпосередньо копіювати українську модель їх використання проти російських кораблів у Чорному морі. Як повідомляє Defence One, це пов’язано з істотними відмінностями у характері бойових дій та стратегічних пріоритетах.

Контрадмірал Дуг Сассе наголосив, що умови відкритих океанів — Тихого, Атлантичного та Індійського — кардинально відрізняються від замкнених морських театрів. У відкритій воді військові судна не мають можливості використовувати берегову лінію або рельєф для укриття, тому постійно перебувають під контролем супутників та інших засобів спостереження. Це формує зовсім інші вимоги до техніки та тактики.

За словами Сассе, ефективний морський дрон для роботи у складі авіаносних ударних груп має бути здатним тривалий час діяти автономно — щонайменше до 30 діб, мати високу стійкість до морських умов і водночас залишатися відносно недорогим. Проте поєднання таких характеристик фактично наближає його до рівня повноцінного бойового корабля, такого як фрегат чи есмінець.

У ВМС США також підкреслюють, що складні бойові місії потребують участі екіпажів, які здатні оперативно приймати рішення в динамічних умовах. Як приклад наводиться операція есмінця USS Spruance, який перехопив іранське судно під час напруженої ситуації в Ормузькій протоці.

Американські військові зазначають, що наразі не відчувають критичної потреби у використанні безпілотників як основного засобу ураження кораблів противника. Тому морські дрони в їхній концепції розглядаються переважно як платформи для розвідки, спостереження та патрулювання, особливо в потенційних конфліктах у Близькосхідному регіоні.

Такий підхід узгоджується з глобальною стратегією США, орієнтованою на дії у відкритому океані та підтримку військової присутності на різних театрах операцій. Натомість Україна застосовує морські безпілотники у значно обмеженішому просторі Чорного моря, де вони демонструють високу ефективність проти сил Чорноморського флоту РФ.

