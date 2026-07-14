Война против Гааги: у Трампа объяснили, почему хотят ликвидировать Международный уголовный суд

Администрация президента США Дональда Трампа начала масштабную кампанию против Международного уголовного суда (МУС). Государственный секретарь Марк Рубио заявил, что Вашингтон намерен добиться ликвидации суда, обвиняя его во вмешательстве в деятельность американских военных и правоохранителей и угрозе суверенитета Соединенных Штатов.

США хотят ликвидировать Международный уголовный суд. Фото из открытых источников

В колонке The Wall Street Journal Рубио утверждает, что американские военнослужащие, пограничники и государственные чиновники могут оказаться под угрозой преследования со стороны международного трибунала.

"Если мы будем стоять сложа руки, все они будут на милости иностранных судей, которые находятся за тысячи миль отсюда – и им будет постоянно угрожать судебное преследование и даже заключение за так называемое "преступление" защиты собственной страны", – заявил Рубио.

По информации CNN, Государственный департамент США планирует оказывать дипломатическое давление на государства, поддерживающие МУС. Среди возможных мер называют санкции, аннулирование американских виз и запрет на въезд для должностных лиц стран, не дистанцирующихся от деятельности суда.

Однако международные юристы назвали аргументы Рубио манипулятивными. Бывший исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот подчеркнул, что у МУС нет юрисдикции по преступлениям, совершенным на территории США.

"МУС не претендует на юрисдикцию по действиям в Соединенных Штатах. Рубио скрывает свое стремление к безнаказанности за американские военные преступления под лозунгом национального суверенитета, что игнорирует суверенное право других стран обращаться в МУС за преступления, совершенные на их территории", — сказал Рот.

По его словам, Трамп хочет иметь возможность совершать военные преступления на территории стран, признавших юрисдикцию суда.

Международный уголовный суд, штаб-квартира которого расположена в Гааге, расследует преступления только в государствах, являющихся участниками Римского устава или добровольно признавших его юрисдикцию. США этот документ не ратифицировали.

Критики также обращают внимание на противоречивость позиции администрации Трампа. Ранее Вашингтон поддерживал деятельность МУС по расследованию военных преступлений России в Украине, однако теперь выступает с призывами ослабить международный суд.

"Нападение Рубио не только подчеркивает лицемерие США, но и подрывает доступ к правосудию по всему миру, от Украины до Судана, и может быть равносильно препятствованию правосудию, что само по себе является преступлением согласно Римскому уставу", — заявил директор по адвокации организации "Dawn" Раед Джаррар.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина.