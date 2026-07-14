Війна проти Гааги: у Трампа пояснили, чому хочуть ліквідувати Міжнародний кримінальний суд

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Slava Kot
Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала масштабну кампанію проти Міжнародного кримінального суду (МКС). Державний секретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон має намір домогтися ліквідації суду, звинувачуючи його у втручанні в діяльність американських військових і правоохоронців та загрозі суверенітету Сполучених Штатів.
США хочуть ліквідувати Міжнародний кримінальний суд. Фото з відкритих джерел
У колонці для The Wall Street Journal Рубіо стверджує, що американські військовослужбовці, прикордонники та державні посадовці можуть опинитися під загрозою переслідування з боку міжнародного трибуналу.
За інформацією CNN, Державний департамент США планує чинити дипломатичний тиск на держави, які підтримують МКС. Серед можливих заходів називають санкції, анулювання американських віз і заборону на в'їзд для посадовців країн, які не дистанціюються від діяльності суду.
Однак, міжнародні юристи назвали аргументи Рубіо маніпулятивними. Колишній виконавчий директор Human Rights Watch Кеннет Рот наголосив, що МКС не має юрисдикції щодо злочинів, скоєних на території США.
За його словами, Трамп хоче мати можливість скоювати воєнні злочини на території країн, які визнали юрисдикцію суду.
Міжнародний кримінальний суд, штаб-квартира якого розташована в Гаазі, розслідує злочини лише в державах, які є учасницями Римського статуту або добровільно визнали його юрисдикцію. США цей документ не ратифікували.
Критики також звертають увагу на суперечливість позиції адміністрації Трампа. Раніше Вашингтон підтримував діяльність МКС щодо розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, однак тепер виступає з закликами послабити міжнародний суд.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна.