Війна проти Гааги: у Трампа пояснили, чому хочуть ліквідувати Міжнародний кримінальний суд

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала масштабну кампанію проти Міжнародного кримінального суду (МКС). Державний секретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон має намір домогтися ліквідації суду, звинувачуючи його у втручанні в діяльність американських військових і правоохоронців та загрозі суверенітету Сполучених Штатів.

США хочуть ліквідувати Міжнародний кримінальний суд. Фото з відкритих джерел

У колонці для The Wall Street Journal Рубіо стверджує, що американські військовослужбовці, прикордонники та державні посадовці можуть опинитися під загрозою переслідування з боку міжнародного трибуналу.

"Якщо ми будемо стояти склавши руки, всі вони будуть на милості іноземних суддів, які перебувають за тисячі миль звідси – і їм постійно загрожуватиме судове переслідування і навіть ув’язнення за так званий "злочин" захисту власної країни", – заявив Рубіо.

За інформацією CNN, Державний департамент США планує чинити дипломатичний тиск на держави, які підтримують МКС. Серед можливих заходів називають санкції, анулювання американських віз і заборону на в'їзд для посадовців країн, які не дистанціюються від діяльності суду.

Однак, міжнародні юристи назвали аргументи Рубіо маніпулятивними. Колишній виконавчий директор Human Rights Watch Кеннет Рот наголосив, що МКС не має юрисдикції щодо злочинів, скоєних на території США.

"МКС не претендує на юрисдикцію щодо дій у Сполучених Штатах. Рубіо приховує своє прагнення до безкарності за американські воєнні злочини під гаслом національного суверенітету, що ігнорує суверенне право інших країн звертатися до МКС за злочини, скоєні на їхній території", — сказав Рот.

За його словами, Трамп хоче мати можливість скоювати воєнні злочини на території країн, які визнали юрисдикцію суду.

Міжнародний кримінальний суд, штаб-квартира якого розташована в Гаазі, розслідує злочини лише в державах, які є учасницями Римського статуту або добровільно визнали його юрисдикцію. США цей документ не ратифікували.

Критики також звертають увагу на суперечливість позиції адміністрації Трампа. Раніше Вашингтон підтримував діяльність МКС щодо розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, однак тепер виступає з закликами послабити міжнародний суд.

"Напад Рубіо не лише підкреслює лицемірство США, але й підриває доступ до правосуддя по всьому світу, від України до Судану, і може бути рівносильним перешкоджанню правосуддю, що саме по собі є злочином згідно з Римським статутом", – заявив директор з адвокації організації "Dawn" Раед Джаррар.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна.