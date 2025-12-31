logo

Война Путина может стать войной Трампа: в США меняется логика по отношению к Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Война Путина может стать войной Трампа: в США меняется логика по отношению к Украине

WSJ пишет о том, что затягивание конфликта в Украине будет продолжаться до тех пор, пока Трамп не возьмет на себя политическую ответственность

31 декабря 2025, 11:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Изменения в глобальном политическом ландшафте постепенно снимают неопределенность устойчивости Украины и ломают оптимистичный для Кремля сценарий, который ранее выстраивал Владимир Путин. В то же время все большее число признаков свидетельствует о трансформации подхода президента США Дональда Трампа, а война в Украине медленно превращается в так называемую "войну Трампа". Об этом пишет обозреватель The Wall Street Journal Холман В. Дженкинс-младший.

Война Путина может стать войной Трампа: в США меняется логика по отношению к Украине

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Аналитик отмечает, что сейчас Трамп пытается позиционировать себя как нейтрального и беспристрастного посредника, несмотря на то, что его администрация поставляет Украине вооружение, проводит военные учения и предоставляет тактическую разведку. По его словам, Трамп, как и любой опытный политик, бережно балансирует между многочисленными противоречивыми интересами.

Именно такая осторожность, считает автор, пока делает невозможным реальный прорыв к миру, ведь США не применяют в полной мере рычаги давления, способные изменить стратегические расчеты Путина. В то же время Дженкинс предполагает, что момент взлома может наступить, и тогда война действительно станет войной Трампа. Это будет означать эскалацию противостояния с Кремлем, в которой Трамп, вероятно, победил бы, но ценой потери части поддержки движения MAGA, не одержав при этом симпатий своих оппонентов.

Пока же, по мнению обозревателя, конфликт будет затягиваться, пока Путин не сможет сформулировать для внутренней аудитории правдоподобную "победу", которая оправдала бы потери России. Трамп мог бы ускорить события, но для этого ему пришлось бы взять на себя ответственность за украинское направление, пока не отвечающее его политическим интересам. Тем не менее, эти расчеты могут измениться, особенно после промежуточных выборов в США. Обозреватель отмечает, что важно, чтобы Европа консолидировала ресурсы, ведь Трамп склонен приобщаться к проектам, которые уже демонстрируют силу и потенциал к победе.

Читайте на портале "Комментарии" — стало известно, о захвате какого города РФ хочет заявить в новогоднюю ночь.




