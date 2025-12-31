Війна Путіна може стати війною Трампа: у США змінюється логіка щодо України

Зміни у глобальному політичному ландшафті поступово знімають невизначеність щодо стійкості України та ламають оптимістичний для Кремля сценарій, який раніше вибудовував Володимир Путін. Водночас дедалі більше ознак свідчать про трансформацію підходу президента США Дональда Трампа, а війна в Україні повільно перетворюється на так звану "війну Трампа". Про це пише оглядач The Wall Street Journal Холман В. Дженкінс-молодший.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Аналітик зазначає, що нині Трамп намагається позиціонувати себе як нейтрального та неупередженого посередника, попри те що його адміністрація постачає Україні озброєння, проводить військові навчання та надає тактичну розвідку. За його словами, Трамп, як і будь-який досвідчений політик, обережно балансує між численними суперечливими інтересами.

Саме така обережність, вважає автор, наразі унеможливлює реальний прорив до миру, адже США не застосовують повною мірою важелі тиску, здатні змінити стратегічні розрахунки Путіна. Водночас Дженкінс припускає, що момент зламу може настати, і тоді війна справді стане війною Трампа. Це означатиме ескалацію протистояння з Кремлем, у якій Трамп, імовірно, переміг би, але ціною втрати частини підтримки руху MAGA, не здобувши при цьому симпатій своїх опонентів.

Поки ж, на думку оглядача, конфлікт затягуватиметься доти, доки Путін не зможе сформулювати для внутрішньої аудиторії правдоподібну "перемогу", яка виправдала б втрати Росії. Трамп міг би пришвидшити події, але для цього йому довелося б узяти на себе відповідальність за український напрям, що поки не відповідає його політичним інтересам. Втім, ці розрахунки можуть змінитися, особливо після проміжних виборів у США. Оглядач наголошує: важливо, аби Європа консолідувала ресурси, адже Трамп схильний долучатися до проєктів, які вже демонструють силу й потенціал до перемоги.

