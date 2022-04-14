Война России в Украине и американское предупреждение Китаю: прислушается ли Пекин

Министр финансов США Джанет Йеллен сделала резкое предупреждение Китаю о его союзе с Россией, предупреждая о возможных экономических последствиях со стороны международного сообщества – в зависимости от того, как КНР отнесется к вторжению РФ в Украину. При этом высказала надежду, что Китай "сделает что-то позитивное – и поможет положить конец этой войне". КНР с начала российского вторжения продолжает сохранять условный нейтралитет. Как долго это еще может длиться? Решиться ли официальный Пекин четко стать на чью-то сторону, в том числе свернуть экономические отношения с РФ?

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США пытаются оказывать давление и на Китай, Индию, и на других топ-партнеров России

Директор Украинского института политики Руслан Бортник подчеркивает, что США сейчас пытаются оказывать серьезное давление на все страны, которые Россия используется для торговли, для выхода из международной экономической и политической изоляции.



"Товарооборот Между РФ и Китаем за первый квартал 2022 года вырос на 28,7% — до 38 млрд долларов. То есть, практически на треть. При том, что товарооборот между КНР и США вырос за то же время лишь на 12%. И понятно, что стремительный рост российско-китайского товарооборота является следствием того, что сегодня КНР предоставляет возможность через свою экономическую систему торговать России. Продавать российское сырье и приобретать необходимые стране-агрессору товары и услуги, которые ей сейчас не продают те же ЕС и США. Конечно, США этим очень недовольны. А потому пытаются оказывать давление и на Китай, и на Индию, и на других топ-партнеров России", – поясняет Руслан Бортник.

По его мнению, обращение со стороны именно Минфина США – не случайно. Эксперт акцентирует, что совокупный уровень торговли между Китаем и США, и ЕС составил по итогам прошлого года около 1,2-1,5 трлн долларов. Тогда как с РФ китайцы за весь прошлый год наторговали примерно на 150-180 млрд долларов. Всего 10% от того, что Китай торгует с США и ЕС.



"Так что критика со стороны министра финансов США – это предостережение, даже угроза наложения определенных санкций на китайскую торговлю с Штатами. А торговля эта профицитная – Китай больше продает в США, чем покупает. Потеря такого рынка сбыта – угроза серьезнейшая. И если Запад буде продолжать оказывать давление на Китай, рано или поздно у официального Пекина может возникнуть ситуация необходимости выбора: сохранить торговлю с Западом – или с РФ", – уверен Руслан Бортник.

Он не сомневается, что Китай до последнего будет пытаться избежать такого выбора, сохранив торговлю со всеми. Ведь тот же доступ к дешевым (а теперь даже очень дешевым) российским энергоносителям гарантирует производственную мощность и глобальную конкурентоспособность китайской экономики. Но США, Запад будут последовательны в своем давлении – рано или поздно Китаю придется ограничивать или вовсе сворачивать торговлю с РФ. Что, безусловно, на руку Украине. И к чему Китай сейчас наши международные партнеры активно подталкивают, резюмирует эксперт.

Китай не будет менять свою оптимальную для страны политику

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко прогнозирует, что Китай будет продолжать и дальше свою политику "условного нейтралитета" по отношению к вторжению РФ в Украину.



"Пекин не будет играть по американским правилам. Для Китая это статусно неприемлемо, – поясняет эксперт. – К тому же, США остаются для Китая главным геополитическим соперником".

Но одновременно Китай, по мнению Владимира Фесенко, воздержится от прямых поставок оружия и боеприпасов России, а китайские компании, работающие на западных рынках, будут в основном придерживаться санкционных правил по РФ.



"На данный момент – это оптимальная для Китая политика, – считает политолог. – И она будет продолжаться до окончания войны России против Украины, если не случится что-то чрезвычайное".

По мнению Владимира Фесенко, шансы на то, что Китай сумеет убедить Россию остановить войну, не очень велики.



"Путин слишком зациклен на войне, – отмечает он. – И пока не убедится сам, что война против Украины приносит ему и России больше проблем, чем каких-то значимых результатов, он не прекратит агрессию. И вряд ли кто-то способен переубедить его в обратном".

Как сообщал портал, нардеп рассказал, почему ЕС должен быть заинтересован в предоставлении оружия Украине.

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