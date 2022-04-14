Война России в Украине и американское предупреждение Китаю: прислушается ли Пекин

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Козлова Альбіна
Министр финансов США Джанет Йеллен сделала резкое предупреждение Китаю о его союзе с Россией, предупреждая о возможных экономических последствиях со стороны международного сообщества – в зависимости от того, как КНР отнесется к вторжению РФ в Украину. При этом высказала надежду, что Китай "сделает что-то позитивное – и поможет положить конец этой войне". КНР с начала российского вторжения продолжает сохранять условный нейтралитет. Как долго это еще может длиться? Решиться ли официальный Пекин четко стать на чью-то сторону, в том числе свернуть экономические отношения с РФ?
Фото иллюстративное / Pixabay
Директор Украинского института политики Руслан Бортник подчеркивает, что США сейчас пытаются оказывать серьезное давление на все страны, которые Россия используется для торговли, для выхода из международной экономической и политической изоляции.
По его мнению, обращение со стороны именно Минфина США – не случайно. Эксперт акцентирует, что совокупный уровень торговли между Китаем и США, и ЕС составил по итогам прошлого года около 1,2-1,5 трлн долларов. Тогда как с РФ китайцы за весь прошлый год наторговали примерно на 150-180 млрд долларов. Всего 10% от того, что Китай торгует с США и ЕС.
Он не сомневается, что Китай до последнего будет пытаться избежать такого выбора, сохранив торговлю со всеми. Ведь тот же доступ к дешевым (а теперь даже очень дешевым) российским энергоносителям гарантирует производственную мощность и глобальную конкурентоспособность китайской экономики. Но США, Запад будут последовательны в своем давлении – рано или поздно Китаю придется ограничивать или вовсе сворачивать торговлю с РФ. Что, безусловно, на руку Украине. И к чему Китай сейчас наши международные партнеры активно подталкивают, резюмирует эксперт.
Политолог, политический консультант Владимир Фесенко прогнозирует, что Китай будет продолжать и дальше свою политику "условного нейтралитета" по отношению к вторжению РФ в Украину.
Но одновременно Китай, по мнению Владимира Фесенко, воздержится от прямых поставок оружия и боеприпасов России, а китайские компании, работающие на западных рынках, будут в основном придерживаться санкционных правил по РФ.
По мнению Владимира Фесенко, шансы на то, что Китай сумеет убедить Россию остановить войну, не очень велики.
Как сообщал портал, нардеп рассказал, почему ЕС должен быть заинтересован в предоставлении оружия Украине.
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