Война с Ираном выйдет боком: кому в США готовят импичмент

Кравцев Сергей
Депутат Палаты представителей от Демократической партии Яссамин Ансари объявила, что внесет проект резолюции об импичменте главы Пентагона Пита Хегсета за его действия в войне США против Ирана. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Axios".
Конгресс США. Фото: из открытых источников
По словам Яссамин Ансари, на следующей неделе она внесет проект резолюции в целях отставки Гегсета за "неоднократное нарушение присяги и долга перед конституцией".
Также демократка обратилась с призывом в кабинет министров применить 25 поправку к конституции США, чтобы устранить президента Дональда Трампа с должности за его "сумасшедшие заявления" о войне.
При этом журналисты Axios отмечают, что для импичмента необходимо две трети голосов в Сенате, но учитывая, что обе палаты под контролем республиканцев – попытка Ансари объявить импичмент крайне маловероятна.
Также нет никаких реальных шансов на то, что кабмин, состоящий из людей лояльных Трампу, воспользуется 25-й поправкой в Конституцию для его импичмента.
Издание добавило, что Ансари уже не первый член Демократической партии среди тех, кто предлагал импичмент Гегсету.
