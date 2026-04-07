Война с Ираном выйдет боком: кому в США готовят импичмент

Депутат Палаты представителей от Демократической партии Яссамин Ансари объявила, что внесет проект резолюции об импичменте главы Пентагона Пита Хегсета за его действия в войне США против Ирана. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Axios".

По словам Яссамин Ансари, на следующей неделе она внесет проект резолюции в целях отставки Гегсета за "неоднократное нарушение присяги и долга перед конституцией".

"Безрассудное подвержение Хегсету опасности американских военнослужащих и неоднократные военные преступления... являются основанием для импичмента и отстранения от должности", — сказала она.

Также демократка обратилась с призывом в кабинет министров применить 25 поправку к конституции США, чтобы устранить президента Дональда Трампа с должности за его "сумасшедшие заявления" о войне.

"25-я поправка существует не просто так; кабинет должен ею воспользоваться. На кону судьба американских войск, иранского народа и сами основы нашей глобальной системы", — добавила Ансари.

При этом журналисты Axios отмечают, что для импичмента необходимо две трети голосов в Сенате, но учитывая, что обе палаты под контролем республиканцев – попытка Ансари объявить импичмент крайне маловероятна.

Также нет никаких реальных шансов на то, что кабмин, состоящий из людей лояльных Трампу, воспользуется 25-й поправкой в Конституцию для его импичмента.

Издание добавило, что Ансари уже не первый член Демократической партии среди тех, кто предлагал импичмент Гегсету.

