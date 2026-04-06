logo_ukra

BTC/USD

69587

ETH/USD

2150.68

USD/UAH

43.65

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Іран відреагував на пропозицію щодо перемир'я з США: які умови висунув
commentss НОВИНИ Всі новини

Іран відреагував на пропозицію щодо перемир’я з США: які умови висунув

Іран заявив, що не погодиться на перемир’я зі США без гарантій, що війна не відновиться.

6 квітня 2026, 14:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Іран заявив, що не погодиться на припинення вогню зі Сполученими Штатами без чітких гарантій того, що бойові дії не відновляться. У Тегерані вважають, що проста пауза у війні може лише дати США можливість перегрупуватися та підготувати нові атаки по Ірану.

Іран відреагував на пропозицію щодо перемир’я з США: які умови висунув

Есмаїл Багаї. Фото: Tasnim

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що іранська влада розглядатиме лише ті пропозиції, які передбачають "конкретні гарантії" недопущення нового витка конфлікту.

"Переговори несумісні з ультиматумами та погрозами воєнних злочинів. Припинення вогню означатиме можливість для відновлення сил. Жоден раціональний гравець не погодиться на це", — заявив дипломат.

За словами Багаї, що будь-які домовленості повинні гарантувати довгострокову стабільність і не дозволити США використати паузу для підготовки до нових бойових дій.

Заява іранської сторони пролунала на тлі різкої риторики з боку президента США Дональда Трампа. 5 квітня американський лідер опублікував емоційне повідомлення у своїй соціальній мережі Truth Social. У дописі Трамп озвучив ультиматум для Ірану та заявив про  удари по стратегічній інфраструктурі, зокрема енергетичних об’єктах, якщо ситуація навколо Ормузької протоки не зміниться. За його словами, дедлайн для вирішення ситуації спливає ввечері 7 квітня.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про таємний план миру за яким Іран і США можуть відкрити Ормузьку протоку, як перший крок до перемир'я.

Також "Коментарі" писали, що у США вимагають відсторонити Трампа та поставили під сумнів його психічний стан. Американські політики обурені нецензурними погрозами президента в бік Ірану та називають його "несамовитим божевільним".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.kurdistan24.net/en/story/906059/iran-rejects-ceasefire-proposal-citing-risks-of-enemy-regrouping-spokesperson-says
Теги:

Новини

Всі новини