Іран відреагував на пропозицію щодо перемир’я з США: які умови висунув

Іран заявив, що не погодиться на припинення вогню зі Сполученими Штатами без чітких гарантій того, що бойові дії не відновляться. У Тегерані вважають, що проста пауза у війні може лише дати США можливість перегрупуватися та підготувати нові атаки по Ірану.

Есмаїл Багаї. Фото: Tasnim

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що іранська влада розглядатиме лише ті пропозиції, які передбачають "конкретні гарантії" недопущення нового витка конфлікту.

"Переговори несумісні з ультиматумами та погрозами воєнних злочинів. Припинення вогню означатиме можливість для відновлення сил. Жоден раціональний гравець не погодиться на це", — заявив дипломат.

За словами Багаї, що будь-які домовленості повинні гарантувати довгострокову стабільність і не дозволити США використати паузу для підготовки до нових бойових дій.

Заява іранської сторони пролунала на тлі різкої риторики з боку президента США Дональда Трампа. 5 квітня американський лідер опублікував емоційне повідомлення у своїй соціальній мережі Truth Social. У дописі Трамп озвучив ультиматум для Ірану та заявив про удари по стратегічній інфраструктурі, зокрема енергетичних об’єктах, якщо ситуація навколо Ормузької протоки не зміниться. За його словами, дедлайн для вирішення ситуації спливає ввечері 7 квітня.

