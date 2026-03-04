Война в Иране повлекла за собой катастрофу в Белом доме: что происходит

В администрации президента США Дональда Трампа возник внутренний конфликт из-за оценки причин войны с Ираном. В то время как Белый дом официально аргументирует удары якобы угрозой ядерной программы Тегерана, госсекретарь Марко Рубио откровенно указал на роль Израиля в обострении ситуации. Об этом сообщает The Telegraph.

Фото: из открытых источников

На пресс-конференции 2 марта Рубио заявил, что именно действия Израиля фактически спровоцировали США на активное вмешательство в конфликт. По его словам, израильские удары по Тегерану стали триггером, заставившим Вашингтон реагировать прямыми военными действиями. Это вызвало критику среди части сторонников Трампа, особенно по движению MAGA, традиционно выступающих против интервенций за рубежом.

"Было очевидно: если Иран подвергается атаке — от США, Израиля или другого государства — он обязательно ответит, и ответ будет направлен против американских сил", — подчеркнул Рубио.

Комментируя превентивный удар, он добавил, что без действий на опережение США могли бы понести значительно большие потери, и подчеркнул, что президент принял "очень мудрое решение".

Это стало первым публичным признанием представителя администрации Трампа, что израильская атака фактически повлекла за собой прямое привлечение американских войск. Рубио объяснил, что Вашингтон понимал: если не нанести превентивный удар, могут быть еще большие потери среди военных, и тогда правительство столкнулось бы с критикой за бездействие.

Признание Рубио спровоцировало недовольство среди изоляционистов и радикальных поклонников MAGA. Бывшая ведущая Fox News Мегин Келли, комментируя гибель шести американских солдат, заявила, что они "не умерли за США, а за Израиль или Иран", и подчеркнула, что правительство должно заботиться прежде всего об американцах.

Как уже писали "Комментарии", президент Франции Эммануэль Макрон резко отреагировал на произошедшие в минувшую субботу удары США и Израиля по Ирану и привели к гибели верховного лидера страны Али Хаменеи. Макрон назвал эти действия незаконными и подчеркнул, что Париж не может одобрять их.