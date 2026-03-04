Війна в Ірані спричинила катастрфу у Білому домі: що відбувається

В адміністрації президента США Дональда Трампа виник внутрішній конфлікт через оцінку причин війни з Іраном. У той час як Білий дім офіційно аргументує удари нібито загрозою ядерної програми Тегерану, держсекретар Марко Рубіо відкрито вказав на роль Ізраїлю у загостренні ситуації. Про це повідомляє The Telegraph.

Фото: з відкритих джерел

На пресконференції 2 березня Рубіо заявив, що саме дії Ізраїлю фактично спровокували США на активне втручання у конфлікт. За його словами, ізраїльські удари по Тегерану стали тригером, який змусив Вашингтон реагувати прямими військовими діями. Це викликало критику серед частини прихильників Трампа, особливо з руху MAGA, які традиційно виступають проти інтервенцій за кордоном.

"Було очевидно: якщо Іран зазнає атаки — хай то від США, Ізраїлю чи іншої держави — він обов’язково відповість, і відповідь буде спрямована проти американських сил", — підкреслив Рубіо.

Коментуючи превентивний удар, він додав, що без дій на випередження США могли б зазнати значно більших втрат, і наголосив, що президент ухвалив "дуже мудре рішення".

Це стало першим публічним визнанням представника адміністрації Трампа, що ізраїльська атака фактично спричинила пряме залучення американських військ. Рубіо пояснив, що Вашингтон розумів: якщо не завдати превентивного удару, можуть бути ще більші втрати серед військових, і тоді уряд зіткнувся б із критикою за бездіяльність.

Визнання Рубіо спровокувало невдоволення серед ізоляціоністів і радикальних прихильників MAGA. Колишня ведуча Fox News Мегін Келлі, коментуючи загибель шести американських солдатів, заявила, що вони "не померли за США, а за Ізраїль або Іран", і підкреслила, що уряд має дбати передусім про американців.

Як вже писали "Коментарі", президент Франції Еммануель Макрон різко відреагував на удари США та Ізраїлю по Ірану, що сталися минулої суботи та призвели до загибелі верховного лідера країни Алі Хаменеї. Макрон назвав ці дії незаконними та підкреслив, що Париж не може їх схвалювати.