Война в Иране: Трамп шокировал новое заявление о главной цели США

Президент США Дональд Трамп вновь привлек внимание мирового сообщества заявлениями об Иране, намекая на новые удары по этой стране и отмечая свое личное отношение к представителям режима.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

"Мы полностью уничтожаем террористический режим Ирана, военно, экономически и в других аспектах. Однако, если вы читаете Failing New York Times, ошибочно думаете, что мы не побеждаем", — отметил глава Белого дома в своем сообщении в социальной сети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что американские вооруженные силы обладают "беспрецедентной огневой мощью, неограниченными боеприпасами и много времени". По его словам, Военно-морские силы Ирана "исчезли, их воздушные силы больше не существуют, ракеты, беспилотники и все остальное уничтожается". Очевидно, президент имел в виду продолжение атак и даже посоветовал в своем стиле: "следить, что произойдет с этими безумными подонками".

"Они убивают невинных людей во всем мире уже 47 лет, а теперь я, как 47 президент США, убиваю их. Какая большая честь это сделать!", — дерзко отметил Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявлял о "победе" США в войне с Ираном, отмечая, что "уже в первое время все было окончено, но мы победили". Он подчеркнул, что война может завершиться в ближайшее время, хотя конкретных сроков не назвал и добавил, что в Иране осталось немного объектов, которые можно атаковать.

