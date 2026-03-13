Війна в Ірані: Трамп шокував новою заявою про головну мету США

Президент США Дональд Трамп знову привернув увагу світової спільноти заявами про Іран, натякаючи на нові удари по цій країні та наголошуючи на своєму особистому ставленні до представників режиму.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

"Ми повністю знищуємо терористичний режим Ірану, військово, економічно та в інших аспектах. Проте, якщо ви читаєте „Failing New York Times“, помилково думаєте, що ми не перемагаємо", — зазначив очільник Білого дому у своєму дописі в соціальній мережі Truth Social.

Трамп підкреслив, що американські збройні сили володіють "безпрецедентною вогневою міццю, необмеженими боєприпасами та багато часу". За його словами, Військово-морські сили Ірану "зникли, їхні повітряні сили більше не існують, ракети, безпілотники та все інше знищується". Вочевидь, президент мав на увазі продовження атак і навіть порадив у своєму стилі: "стежити, що станеться з цими божевільними покидьками".

"Вони вбивають невинних людей у всьому світі вже 47 років, а тепер я, як 47-й президент США, вбиваю їх. Яка велика честь це зробити!", — зухвало зазначив Трамп.

Раніше Дональд Трамп заявляв про "перемогу" США у війні з Іраном, зазначаючи, що "вже в першу годину все було закінчено, але ми перемогли". Він підкреслив, що війна може завершитися найближчим часом, хоча конкретних термінів не назвав, та додав, що в Ірані залишилося небагато об’єктів, які можна атакувати.

