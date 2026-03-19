Главная Новости Мир США Война в Иране усилится: к какому радикальному шагу приближаются США
commentss НОВОСТИ Все новости

Война в Иране усилится: к какому радикальному шагу приближаются США

Вашингтон обсуждает ввод войск, контроль Ормузского пролива и захват ядерных объектов, но решение пока не принято

19 марта 2026, 07:05
Кравцев Сергей

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность масштабного усиления военного присутствия на Ближнем Востоке, включая потенциальное развертывание тысяч военнослужащих для подготовки к наземной операции против Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников.

Военные США. Фото: из открытых источников

По данным собеседников агентства, ключевой задачей может стать обеспечение безопасности судоходства через Ормузский пролив. Основную роль в этом должны сыграть авиация и военно-морские силы, однако обсуждается и более жесткий сценарий – размещение американских войск непосредственно на иранском побережье.

Отдельное внимание в Вашингтоне уделяют острову Харк, через который проходит до 90% экспорта иранской нефти. Его возможный контроль рассматривается как критический удар по экономике Тегерана. Также в числе обсуждаемых вариантов – операции сил спецназначения по захвату запасов высокообогащенного урана.

При этом окончательное решение о начале наземной операции пока не принято. В Белом доме подчеркивают, что президент сохраняет за собой "все варианты действий", сосредотачиваясь на целях военной кампании, включая уничтожение ракетного потенциала Ирана и недопущение создания ядерного оружия.

Эксперты отмечают, что ввод сухопутных войск может стать политически рискованным шагом для Трампа на фоне низкой поддержки войны среди американцев. Тем временем, по данным CENTCOM, США уже нанесли тысячи ударов по иранским объектам, а численность их контингента в регионе достигла около 50 тысяч военных.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия усилила военное сотрудничество с Ираном, предоставляя стратегическую поддержку в противостоянии с США и Израилем, сообщает WSJ со ссылкой на анонимные источники, включая высокопоставленного представителя европейской разведки.




Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/us-weighs-military-reinforcements-iran-war-enters-possible-new-phase-2026-03-18/
