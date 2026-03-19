Війна в Ірані посилиться: до якого радикального кроку наближаються США

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість масштабного посилення військової присутності на Близькому Сході, включно з потенційним розгортанням тисяч військовослужбовців для підготовки до наземної операції проти Ірану. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела серед американських та європейських чиновників.

За даними співрозмовників агентства, ключовим завданням може стати забезпечення безпеки судноплавства через Ормузьку протоку. Основну роль у цьому мають відіграти авіація та військово-морські сили, проте обговорюється і жорсткіший сценарій – розміщення американських військ безпосередньо на іранському узбережжі.

Окрему увагу у Вашингтоні приділяють острову Харк, через який відбувається до 90% експорту іранської нафти. Його можливий контроль сприймається як критичний удар по економіці Тегерана. Також серед обговорюваних варіантів – операції сил спецпризначення із захоплення запасів високозбагаченого урану.

При цьому остаточного рішення про початок наземної операції поки що не ухвалено. У Білому домі наголошують, що президент зберігає за собою "всі варіанти дій", зосереджуючись на цілях військової кампанії, включаючи знищення ракетного потенціалу Ірану та недопущення створення ядерної зброї.

Експерти зазначають, що введення сухопутних військ може стати політично ризикованим кроком для Трампа на тлі низької підтримки війни серед американців. Тим часом, за даними CENTCOM, США вже завдали тисячі ударів по іранським об'єктам, а чисельність їхнього контингенту в регіоні досягла близько 50 тисяч військових.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія посилила військову співпрацю з Іраном, надаючи стратегічну підтримку проти США та Ізраїлю, повідомляє WSJ з посиланням на анонімні джерела, включаючи високопоставленого представника європейської розвідки.



